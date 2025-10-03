La revelación de Jeannette Jara sobre la repentina muerte de su esposo que dejó helado a Iván Núñez

La candidata también destacó la coincidencia de fechas, ya que el 11 de marzo se cumplirán 30 años del fallecimiento de su esposo, justo el mismo día en que asumirá el próximo Presidente o Presidenta de Chile. Ante la sorpresa de Núñez, Jara reconoció: “Sí, es bien intenso, pero yo lo que pienso es que quedar viuda tan joven me ayudó a recuperarme”.