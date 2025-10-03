Secciones
La revelación de Jeannette Jara sobre la repentina muerte de su esposo que dejó helado a Iván Núñez

La postulante a la presidencia abrió su corazón y recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida en "Candidato, llegó tu hora" de TVN.

Hace 1 Hs

En una nueva edición del programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, la candidata presidencia, Jeannette Jara, abrió un emotivo capítulo de su vida al relatar uno de los momentos más dolorosos que debió enfrentar en su juventud.

La conversación con el periodista Iván Núñez la llevó a recordar su primer matrimonio. Jara contó que se casó a los 19 años y que apenas dos años después, cuando cursaba tercer año de universidad, quedó viuda tras la trágica muerte de su esposo, Gonzalo, quien se quitó la vida.

“Lo que puedo hacer es agradecer la capacidad de resiliencia que tuve, y a toda la gente que me acompañó, porque este camino es muy difícil”, expresó con evidente emoción.

La candidata también destacó la coincidencia de fechas, ya que el 11 de marzo se cumplirán 30 años del fallecimiento de su esposo, justo el mismo día en que asumirá el próximo Presidente o Presidenta de Chile. Ante la sorpresa de Núñez, Jara reconoció: “Sí, es bien intenso, pero yo lo que pienso es que quedar viuda tan joven me ayudó a recuperarme”.

Un duelo largo y doloroso

Jara confesó que los meses posteriores a la tragedia fueron especialmente complejos: “Me tapé de cosas para no pensar, y creo que muchas personas de repente lo hacen. Yo sé que los que han pasado por esto me van a entender, un fallecimiento por suicidio genera un duelo casi eterno, es muy largo”, relató.

Para finalizar, recordó que poco tiempo después ocurrió el suicidio del futbolista Raimundo Tupper, hecho que le permitió procesar de otra manera su propia experiencia:
“Lo comparaba con el caso de mi pareja, y eso me ayudó a avanzar”, cerró.

