Enel anuncia cortes de luz en Chile para este viernes 3 de octubre: estas son las comunas afectadas

La interrupción del servicio se extenderá por un lapso de al menos siete horas en algunos sectores específicos.

Enel confirmó cortes de luz en comunas de Santiago.
Hace 1 Hs

La empresa Enel informó que este viernes se llevarán a cabo cortes de suministro eléctrico programados en distintas zonas de cinco comunas de Santiago.

De acuerdo con la compañía, la interrupción del servicio se extenderá por un lapso de al menos siete horas en algunos sectores específicos. La medida fue comunicada con anticipación a través de su sitio web, con el objetivo de que los usuarios puedan organizar sus actividades.

Para quienes deseen confirmar si su domicilio se encuentra dentro de las áreas afectadas, Enel habilitó un buscador en línea donde, ingresando la dirección, se puede obtener información detallada sobre los cortes.

Cortes de luz en Chile: horarios y comunas afectadas este viernes 3 de octubre

- La Reina: de 9 a 15

- Estación Central: de 10 a 16

- Peñalolén: de 10,30 a 17.30

- Ñuñoa: de 10 a 17

- Lo Prado: de 10 a 14

¿Sufriste un corte de luz prolongado? Esta documentación puede ser clave para reclamar a Enel

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

