Un maestro español en Irlanda denuncia una gran desigualdad: “Cobro 3.000 euros al mes, mientras en España apenas 1.500”

El educador alerta sobre las malas condiciones laborales en la etapa infantil en España y la importancia de reducir las ratios en las aulas.

Hace 1 Hs

La educación infantil, etapa crucial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños, sigue siendo infravalorada en España, según denuncia Alejandro Mesa, un maestro español que actualmente trabaja en Irlanda.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@buenosdiasporcierto), Mesa comparó sus condiciones laborales en ambos países y resaltó la necesidad de mejorar salarios y recursos para docentes de infantil en España.

Salarios y ratios: un contraste evidente

El maestro, con más de siete años de experiencia y trayectoria internacional —incluyendo Japón y trabajos con refugiados de la Cruz Roja— asegura que la etapa de 0 a 6 años es la más importante y difícil. Cada interacción con los niños influye en su desarrollo, pero el reconocimiento económico y profesional en España sigue siendo bajo.

En Irlanda, Mesa cobra entre 2.500 y 3.000 euros al mes y atiende a un máximo de seis niños por aula. En cambio, en España, el salario de un maestro de infantil ronda entre 1.200 y 1.500 euros, con aulas que pueden superar los 20 alumnos por docente.

“Imaginad estar con 15 o 20 pequeños de dos, tres o cinco años tú solo”, denuncia Mesa, resaltando la presión y la carga laboral que enfrentan los profesionales en España.

Educación infantil: un reflejo de inversión y valoración social

El testimonio de Alejandro Mesa evidencia que las condiciones laborales no solo afectan a los docentes, sino también a la calidad educativa. Mientras países como Irlanda reducen las ratios y priorizan la inversión en la primera etapa educativa, España mantiene cifras elevadas de alumnado por docente y salarios bajos.

Expertos coinciden en que estas diferencias influyen directamente en la valoración social de la etapa infantil y en la atención que reciben los niños durante sus primeros años de formación.

Un llamado a la acción

Mesa concluye su mensaje con un llamamiento tanto a familias como a administraciones:

“Si realmente queremos un cambio en la sociedad, necesitamos invertir mucho más en educación y valorar esta etapa. A los maestros de infantil, enhorabuena. Es un trabajo dificilísimo y merece todo el apoyo posible”.

Su testimonio abre nuevamente el debate sobre salarios, ratios y recursos para maestros de infantil en España, y sobre cómo las políticas educativas impactan directamente en la formación de los niños.

