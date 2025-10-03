Un maestro español en Irlanda denuncia una gran desigualdad: “Cobro 3.000 euros al mes, mientras en España apenas 1.500”

Salarios y ratios: un contraste evidente

El maestro, con más de siete años de experiencia y trayectoria internacional —incluyendo Japón y trabajos con refugiados de la Cruz Roja— asegura que la etapa de 0 a 6 años es la más importante y difícil. Cada interacción con los niños influye en su desarrollo, pero el reconocimiento económico y profesional en España sigue siendo bajo.