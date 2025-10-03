El caso del homicidio de José Felipe Reyes (Rey de Meiggs) registró avances cruciales que extienden sus ramificaciones hasta Francisco Kaminski. La viuda del comerciante asesinado volvió a testificar ante el Ministerio Público y entregó declaraciones que apuntan a sus sospechas sobre algunos de los involucrados.
Por su parte, el señalado como autor intelectual del crimen, Wilson Verdugo, declaró por primera vez a la fiscalía en este contexto. Un elemento clave en el expediente es la millonaria deuda que Verdugo tenía con Reyes, cuyo monto total excedía los mil millones de pesos. De acuerdo con la defensa de Verdugo, representada por el abogado Luis Inostroza, esta suma se descomponía en $500 millones de capital y una cifra idéntica de $500 millones en intereses
Junto a lo anterior, el jurista aseguró que en 2022 ambas partes llegaron a un acuerdo de pago, lo que permitió estructurar cuotas mensuales. De acuerdo con esa versión, la deuda quedó completamente saldada en junio de este año, justamente el día en que Verdugo habría dejado una importante suma en el edificio del prestamista, pocas horas antes de su asesinato.
La grave acusación de la viuda del Rey de Meiggs que podría complicar a Kaminski
El crimen del 'Rey de Meiggs', José Felipe Reyes, ha salpicado a Francisco Kaminski, quien mantenía compromisos financieros con la víctima. Si bien el comunicador insiste en que su deuda ascendía a 45 millones de pesos y que ya acordó el pago con la viuda, ella asegura que la cifra real, sumando intereses, era de 70 millones.
La viuda, conocida como Coni, no ocultó sus sospechas en su última declaración: "Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata", además de recordar que él fue la persona a la que avisó del crimen cuando Kaminski viajaba de Viña a Santiago. A pesar de estas dudas, la fiscalía confirmó un dato clave: Kaminski fue una de las últimas personas en hablar con Reyes horas antes del ataque. No obstante, el fiscal Miguel Ángel Orellana fue categórico al aclarar que el periodista figura en la causa solo como testigo y no como imputado.