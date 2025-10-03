La grave acusación de la viuda del Rey de Meiggs que podría complicar a Kaminski

La viuda, conocida como Coni, no ocultó sus sospechas en su última declaración: "Yo siento que él oculta información, creo que me debe más plata", además de recordar que él fue la persona a la que avisó del crimen cuando Kaminski viajaba de Viña a Santiago. A pesar de estas dudas, la fiscalía confirmó un dato clave: Kaminski fue una de las últimas personas en hablar con Reyes horas antes del ataque. No obstante, el fiscal Miguel Ángel Orellana fue categórico al aclarar que el periodista figura en la causa solo como testigo y no como imputado.