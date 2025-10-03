Ahora, en octubre, vuelve el esperado estelar de danza, “Fiebre de baile”, por las pantallas de Chilevisión y promete robarse la atención de la audiencia que busca entretenerse por las noches. La conducción del concurso, que contará con 16 pariticipantes, estará a cargo de Diana Bolocco y Juan Pablo Queralto..
Mientras que el jurado está compuesto por cuatro figuras con experiencia tanto en el baile como en la televisión y el espectáculo. La animadora Raquel Argandoña; el panelista de televisión, Vasco Moulian; la bailarina y maestra del Teatro Municipal, Edymar Acevedo; y la dupla de bailarines, los Power Peralta.
Este jueves 2 de octubre se realizó el lanzamiento del programa de baile, en donde llegó el Director de Programación de CHV, Julio César Rodríguez, para expresar su entusiasmo por este programa y recalcando que será el único estelar que irá en vivo en la televisión abierta.
“Fiebre de baile” está cada vez más cerca: Chilevisión anunció los primeros duelos
Los duelos están conformados de esta forma:
Skarleth Labra (bailarín Mauricio Castillo) vs. Princesa Alba (bailarín Juan Francisco Matamala)
Raquel Castillo (bailarín Cristián Cueto) vs. Michelle Carvalho (bailarín Francisco Chávez)
Cony Capelli (bailarín David Sáez) vs. Faloon Larraguibel (bailarín Yerko Aliaga)
Ini Cifuentes (bailarín Patricio Lagos) vs. Luis Jara Jr. (bailarina Isidora Abello)
Nicole Moreno (bailarín Luciano Coppelli) vs. Dani Castro (bailarín Diego Espinoza)
Gabriel Urzúa (bailarina Geraldine Muñoz) vs. Francisco Reyes Cristi (bailarina Pía Weidmann)
María José Quiroz (bailarín Francisco Solar) vs. Pastelito (quien estará en reemplazo de su hijo mientras se recupera)
Esteban Paredes (bailarina Angie Zepeda) vs. Kike Acuña (bailarina Dani Doll)