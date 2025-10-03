Antena 3 anuncia la fecha de estreno de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega

Más tarde, en el primer trimestre de 2026, Las hijas de la criada llegará al prime time de Antena 3, con la intención de repetir el éxito de otras ficciones de época de la cadena. Su emisión está prevista para finales de enero de 2026, en un momento en el que Atresmedia también prepara el estreno televisivo de Perdiendo el juicio, drama legal protagonizado por Elena Rivera.