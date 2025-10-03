Antena 3 anuncia la fecha de estreno de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega

Antena 3 ya tiene fecha para el estreno de una de sus producciones más esperadas: Las hijas de la criada, la adaptación televisiva de la novela homónima de Sonsoles Ónega, galardonada con el Premio Planeta. La serie, ambientada en Galicia a principios del siglo XX, estará disponible primero en Atresplayer -su plataforma de pago- a partir del domingo 30 de noviembre de 2025.
Más tarde, en el primer trimestre de 2026, Las hijas de la criada llegará al prime time de Antena 3, con la intención de repetir el éxito de otras ficciones de época de la cadena. Su emisión está prevista para finales de enero de 2026, en un momento en el que Atresmedia también prepara el estreno televisivo de Perdiendo el juicio, drama legal protagonizado por Elena Rivera.
Una historia de secretos y venganzas en Galicia de 1900
La serie, a cargo de Alba Lucío (La otra mirada), contará con una única temporada de 8 episodios de 50 minutos cada uno. La trama sitúa al espectador en Galicia, en el año 1900, cuando en el pazo de Espíritu Santo nacen dos niñas: Clara, hija de Renata, la criada, y Catalina, heredera de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.
Un intercambio inesperado cambiará para siempre sus destinos, desencadenando venganzas, desamores y luchas de poder. Doña Inés deberá enfrentarse al dolor del abandono y a la presión de un mundo donde las mujeres carecían de libertad para decidir sobre sus vidas, al mismo tiempo que lucha por asegurar que su verdadera hija sea reconocida como la legítima heredera de un imperio.
Un reparto con rostros muy reconocibles
El elenco principal está encabezado por Verónica Sánchez en el papel de Ángela, Alain Hernández (Sueños de libertad) y Carlota Baró (La Moderna). También destacan Judith Fernández y Martina Cariddi, junto a actores habituales de las ficciones históricas de Antena 3 como Álex Gadea, Alejandro Vergara y Tomy Aguilera (La Promesa, El secreto de Puente Viejo).
Además, se suma al reparto Iolanda Muíños, reconocida por su participación en Fariña. La serie promete combinar la intensidad dramática de los grandes melodramas con el atractivo de las producciones de época que tan buenos resultados han dado a Atresmedia.
Estreno por partida doble: Atresplayer y Antena 3
Siguiendo la estrategia habitual del grupo, Las hijas de la criada tendrá su estreno anticipado en Atresplayer Premium, y unos meses después se emitirá en Antena 3 en abierto. Con esta fórmula, la cadena busca afianzar tanto a su audiencia digital como al público televisivo tradicional.
Con el sello de Sonsoles Ónega y un equipo creativo que combina experiencia y talento, Las hijas de la criada se perfila como uno de los grandes estrenos de ficción española en 2026.