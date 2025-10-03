“Un alumno de la ESO es como uno de Primaria”: el profesor que abandona la enseñanza tras 30 años y denuncia el fracaso educativo en España

Àlex Torío, profesor de Matemáticas y Física en Barcelona desde finales de los años 90, ha tomado una decisión drástica: abandonar la enseñanza. Tras casi 30 años en las aulas, asegura que el sistema educativo español ha caído en un deterioro imparable. Su diagnóstico es demoledor: “un alumno de la ESO de ahora es como uno de Primaria de antes”.
En entrevista con El Español, Torío confiesa que su decisión responde tanto a una decepción personal como a una protesta contra un modelo que, en su opinión, rebajó el nivel académico, demonizó los suspensos y sobreprotege a los alumnos. “Hoy los chicos no perciben la exigencia, no se esfuerzan. Antes nos daba miedo suspender, ahora saben que van a aprobar igual”, resume.
La degradación del nivel y la sobreprotección infantil
Torío, formado en la antigua EGB, afirma que los contenidos que entonces se enseñaban a los 14 años ahora se imparten a los 16, lo que convierte la Secundaria en una simple prolongación de la Primaria. “Se ha estirado la escolaridad sin aumentar el conocimiento”, sostiene.
Su crítica coincide con la de expertos como Gregorio Luri, que advierten de los efectos de la sobreprotección: “Los tenemos entre algodones y suspender o repetir se considera cruel”.
Fallos del sistema que lo empujaron a marcharse
Entre las causas de su desencanto, Torío señala:
Asignación de materias sin especialización: “Como físico, he tenido que dar Biología o Tecnología, cuando deberían enseñarlas especialistas”.
Altas ratios en las aulas: “Con 30 alumnos por clase, atender la diversidad es una quimera sin inversión en más profesores”.
Mal uso de la tecnología: “El tiro de gracia fue ver a los alumnos en YouTube o WhatsApp mientras yo intentaba dar clase”.
Un problema que afecta a casi la mitad de los docentes
El caso de Torío no es aislado. Un informe de 2025 señala que un 47 % de los profesores en España piensa en dejar la docencia. Apenas un 24 % mantiene la ilusión.
Torío, que ahora se ha tomado un año de excedencia, busca reinventarse. Vive en el campo, sigue con su programa de radio y su faceta de cantautor, pero tiene claro que no volverá, al menos de momento, a las aulas. “He tenido alumnos brillantes que me escribieron desde Berkeley diciendo: ‘Si no fuera por ti, no estaría aquí’. Eso ya no lo encuentro. Y por eso me fui”.