“Un alumno de la ESO es como uno de Primaria”: el profesor que abandona la enseñanza tras 30 años y denuncia el fracaso educativo en España

Torío, que ahora se ha tomado un año de excedencia, busca reinventarse. Vive en el campo, sigue con su programa de radio y su faceta de cantautor, pero tiene claro que no volverá, al menos de momento, a las aulas. “He tenido alumnos brillantes que me escribieron desde Berkeley diciendo: ‘Si no fuera por ti, no estaría aquí’. Eso ya no lo encuentro. Y por eso me fui”.