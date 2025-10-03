Cobrar el paro y el sueldo a la vez ya es posible en España: descubre si cumples los requisitos

Desde el 1 de abril de 2025, los trabajadores que compatibilicen un empleo con la prestación contributiva por desempleo pueden cobrar ambas cosas a la vez, siempre que el salario bruto mensual no supere los 2.250 euros. Esta medida, conocida como “complemento de apoyo al empleo”, fue aprobada dentro de la reforma del sistema de protección por desempleo impulsada por el Gobierno de España.