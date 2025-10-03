Cobrar el paro y el sueldo a la vez ya es posible en España: descubre si cumples los requisitos

Desde el 1 de abril de 2025, los trabajadores que compatibilicen un empleo con la prestación contributiva por desempleo pueden cobrar ambas cosas a la vez, siempre que el salario bruto mensual no supere los 2.250 euros. Esta medida, conocida como “complemento de apoyo al empleo”, fue aprobada dentro de la reforma del sistema de protección por desempleo impulsada por el Gobierno de España.
El SEPE ha confirmado que esta compatibilidad busca incentivar la reincorporación laboral sin obligar a los desempleados a renunciar por completo a la ayuda. La clave está en que el nuevo sueldo no supere el 375 % del IPREM, equivalente a 2.250 euros mensuales.
Requisitos principales
Haber estado cobrando el paro al menos durante 9 meses.
Tener reconocida una prestación contributiva de duración superior a 12 meses.
Que el salario bruto mensual del nuevo empleo no exceda los 2.250 euros.
Cuánto se cobra
El complemento varía en función del mes de prestación y de la jornada laboral:
Empleo a tiempo completo: hasta el 80 % del IPREM (480 € mensuales) durante los primeros meses.
En contratos a tiempo parcial, la cuantía se reduce en función de las horas trabajadas.
La compatibilidad puede mantenerse hasta 180 días.
Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el desempleo estructural y al mismo tiempo evitar la pérdida total de ingresos para quienes se reincorporan al mercado laboral.