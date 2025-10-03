Secciones
Mundo

Cobrar el paro y el sueldo a la vez ya es posible en España: descubre si cumples los requisitos

Esta compatibilidad busca incentivar la reincorporación laboral sin obligar a los desempleados a renunciar por completo a la ayuda.

España alcanza mínimos históricos de paro con 2,42 millones de desempleados y gana 31.462 cotizantes España alcanza mínimos históricos de paro con 2,42 millones de desempleados y gana 31.462 cotizantes Europa Press
Hace 1 Hs

Desde el 1 de abril de 2025, los trabajadores que compatibilicen un empleo con la prestación contributiva por desempleo pueden cobrar ambas cosas a la vez, siempre que el salario bruto mensual no supere los 2.250 euros. Esta medida, conocida como “complemento de apoyo al empleo”, fue aprobada dentro de la reforma del sistema de protección por desempleo impulsada por el Gobierno de España.

El SEPE ha confirmado que esta compatibilidad busca incentivar la reincorporación laboral sin obligar a los desempleados a renunciar por completo a la ayuda. La clave está en que el nuevo sueldo no supere el 375 % del IPREM, equivalente a 2.250 euros mensuales.

Requisitos principales

Haber estado cobrando el paro al menos durante 9 meses.

Tener reconocida una prestación contributiva de duración superior a 12 meses.

Que el salario bruto mensual del nuevo empleo no exceda los 2.250 euros.

Cuánto se cobra

El complemento varía en función del mes de prestación y de la jornada laboral:

Empleo a tiempo completo: hasta el 80 % del IPREM (480 € mensuales) durante los primeros meses.

En contratos a tiempo parcial, la cuantía se reduce en función de las horas trabajadas.

La compatibilidad puede mantenerse hasta 180 días.

Con esta medida, el Ejecutivo busca reducir el desempleo estructural y al mismo tiempo evitar la pérdida total de ingresos para quienes se reincorporan al mercado laboral.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Makoke revela cómo acompaña a Marina Romero en su enfermedad

Makoke revela cómo acompaña a Marina Romero en su enfermedad

Nintendo Switch OLED por menos de 230 euros: la gran oferta de Aliexpress que no puedes dejar escapar

Nintendo Switch OLED por menos de 230 euros: la gran oferta de Aliexpress que no puedes dejar escapar

Lo más popular
Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
1

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
2

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
3

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
5

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
6

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Más Noticias
Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Crean en Tucumán un régimen de protección de testigos de causas de narcomenudeo

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Comentarios