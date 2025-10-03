El comercio electrónico en España despega en 2025: los compradores habituales ya superan la mitad de los e-shoppers

El comercio electrónico en España vuelve a ganar fuerza en 2025. Según la última edición del E-shopper barometer de Geopost -grupo al que pertenece SEUR-, el 73% de los españoles ya realiza compras online, marcando la primera subida desde el pico registrado en 2021.
Este crecimiento está liderado por los compradores habituales, es decir, quienes compran al menos una categoría de productos al mes en Internet. Hoy representan más de la mitad de los e-shoppers, con un incremento superior a los 10 puntos porcentuales respecto a 2023. Además, amplían su radio de acción: adquieren en una media de 6,3 categorías, valorando el ahorro de tiempo, la comodidad y la variedad de productos.
El precio sigue siendo determinante: el 69% busca activamente ofertas (+8 puntos), el 58% espera con interés el Black Friday (+13 puntos) y el 66% percibe que comprar online les permite ahorrar dinero (+8 puntos). Sin embargo, también aumenta la disposición a pagar más por servicios que simplifiquen la vida o que sean más sostenibles.
Nuevos hábitos: segunda mano, redes sociales y compras internacionales
El informe refleja una transformación en los hábitos de consumo:
- Plataformas de segunda mano: 7 de cada 10 compradores online las utilizan. El 42% de los compradores frecuentes adquiere productos de segunda mano al menos una vez al mes (+12 puntos), con una media anual de 11,4 transacciones. Los más intensivos, los llamados “aficionados”, lideran este crecimiento, movidos por el precio, la sostenibilidad y la economía circular.
- Redes sociales: el 97% de los compradores habituales en España las usa semanalmente y 3 de cada 4 busca inspiración en ellas. Aunque solo un tercio completa la compra dentro de estas plataformas, su influencia crece en redes como TikTok, YouTube o Pinterest. Además, 3 de cada 4 usuarios comparten reseñas tras la compra (+7 puntos).
- Compras transfronterizas: más del 60% de los e-shoppers españoles compra en webs extranjeras, sobre todo en China (52%), EE.UU. (30%) y Francia (29%), este último con una presencia muy superior a la media europea (18%).
Generación Z: la fuerza transformadora del e-commerce
El estudio destaca el peso de la Generación Z (18–27 años), que está redefiniendo el comercio digital. El 99% utiliza redes sociales cada semana, el 49% ya compra directamente en ellas (+13 puntos) y 8 de cada 10 participan en plataformas de segunda mano, con una media de 14,5 compras anuales, el doble que en 2023.
Estos jóvenes priorizan la accesibilidad, la sostenibilidad y la comunidad digital, lo que los convierte en los impulsores de un nuevo escenario más dinámico y exigente.
Experiencia de compra: satisfacción alta, pero con desgaste
La satisfacción de los españoles con sus compras online supera la media europea, aunque muestra señales de deterioro. El 77% calificó su última compra como fácil (frente al 69% en Europa), pero este dato ha ido cayendo debido a problemas técnicos (+16 puntos) y a dificultades de contacto con el servicio de atención al cliente (+9 puntos).
Los consumidores en España también presentan expectativas más altas que la media europea (19,8% frente al 18%). Uno de los aspectos clave es la logística: conocer la empresa de mensajería es fundamental para el 54% de los compradores (+12 puntos).
En cuanto a las entregas, el 74% considera que fueron fáciles o sin esfuerzo, aunque esta cifra ha bajado 11 puntos desde 2019. El hogar sigue siendo la opción preferida de entrega, pero pierde terreno (-10 puntos) frente a las alternativas fuera del hogar (+5 puntos). En devoluciones, el 14% devolvió su última compra y el 61% calificó el proceso como sencillo, muy por encima de la media europea (53%).
Una visión europea
Carmen Cureu, directora de Investigación de Mercado de Geopost, destacó que esta edición del estudio es la más amplia hasta la fecha, con 30 700 entrevistas en 22 países europeos. Según Cureu, los resultados muestran que las compras online ya forman parte de la vida cotidiana de los europeos: “Hoy en día, casi 8 de cada 10 europeos compran online y más de la mitad son compradores habituales. La creciente preferencia por los lockers, la influencia de la Generación Z y la consolidación de las compras C2C reflejan la importancia que los consumidores dan a la comodidad, la asequibilidad y la sostenibilidad”.
El comercio electrónico en España, tras su primera gran reactivación desde 2021, confirma que el mercado online se expande con más exigencias, más diversidad y un protagonismo creciente de las nuevas generaciones.