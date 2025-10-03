El comercio electrónico en España despega en 2025: los compradores habituales ya superan la mitad de los e-shoppers

Una visión europea

Carmen Cureu, directora de Investigación de Mercado de Geopost, destacó que esta edición del estudio es la más amplia hasta la fecha, con 30 700 entrevistas en 22 países europeos. Según Cureu, los resultados muestran que las compras online ya forman parte de la vida cotidiana de los europeos: “Hoy en día, casi 8 de cada 10 europeos compran online y más de la mitad son compradores habituales. La creciente preferencia por los lockers, la influencia de la Generación Z y la consolidación de las compras C2C reflejan la importancia que los consumidores dan a la comodidad, la asequibilidad y la sostenibilidad”.