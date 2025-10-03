España de luto: murió a los 56 años Javier Manrique, actor de El día de la bestia y Camera Café

El mundo del cine y la televisión española despide a Javier Manrique, actor peruano-español que falleció a los 56 años, según confirmó la Academia de Cine. Reconocido por su versatilidad y carisma, fue un rostro habitual de las películas de Álex de la Iglesia y se convirtió en un referente televisivo gracias a su papel en Camera Café.