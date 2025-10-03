Secciones
España de luto: murió a los 56 años Javier Manrique, actor de El día de la bestia y Camera Café

Reconocido por su versatilidad y carisma, fue un rostro habitual de las películas de Álex de la Iglesia.

España de luto: murió a los 56 años Javier Manrique, actor de El día de la bestia y Camera Café
Hace 1 Hs

El mundo del cine y la televisión española despide a Javier Manrique, actor peruano-español que falleció a los 56 años, según confirmó la Academia de Cine. Reconocido por su versatilidad y carisma, fue un rostro habitual de las películas de Álex de la Iglesia y se convirtió en un referente televisivo gracias a su papel en Camera Café.

Trayectoria en el cine

Nacido en Lima (Perú) en 1968, Javier Manrique desarrolló su carrera en España, donde destacó en el cine de los años noventa y dos mil.

Colaboró con Álex de la Iglesia en clásicos como El día de la bestia y Las brujas de Zugarramurdi.

Participó en títulos como Todo es mentira, Así en el cielo como en la tierra, Más que amor, frenesí y Mi gran noche.

Su capacidad para la comedia coral y los personajes entrañables lo convirtieron en un actor querido tanto por directores como por el público.

Javier Manrique en televisión

En la pequeña pantalla alcanzó una gran popularidad:

En A las once en casa interpretó a José Antonio, papel que le valió una nominación al Premio de la Unión de Actores en 1999.

Se ganó el cariño de la audiencia como Lorenzo en Camera Café, una de las series más recordadas de la comedia española.

Fue protagonista de Jacinto Durante, representante, donde encarnó a un excéntrico mánager de artistas.

Últimos trabajos y despedida

Aunque en los últimos años había reducido su presencia en pantalla, Manrique siguió vinculado al audiovisual. Su último papel fue en el cortometraje El camino de la totalidad (2018).

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, amigos y colegas expresaron su dolor en redes sociales. La dramaturga Aitana Galán compartió una emotiva despedida:

“Un actor inmenso y un ser humano especial, como lo son los grandes: una estrella”.

Con su partida, el cine y la televisión pierden a uno de sus intérpretes más queridos, cuya mezcla de humor, humanidad y talento dejó una huella imborrable.

