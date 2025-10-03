Secciones
Polémica en Chile: la Justicia ordenó retener la recaudación de los shows de Silvio Rodríguez

La medida fue solicitada por SCD en contra de la productora Redeyes, por incumplimiento de más de 10 años en el pago de los derechos de autor correspondientes a los conciertos que organiza.

Hace 2 Hs

Este jueves, el 21° Juzgado Civil de Santiago acogió la medida prejudicial de retención de dineros por un monto de $100 millones de la recaudación de los cuatro conciertos que agendó Silvio Rodríguez en Chile.

El “Zurrón del Aprendiz” ya se presentó en el Movistar Arena los pasados 29 de septiembre y el 1 de octubre. Además, quedan otros dos conciertos agendados para el 5 y 6 de octubre. En su llegada al país, el músico acudió al Palacio de La Moneda, donde se reunió con el presidente Gabriel Boric.

¿Por qué ordenan retener la recaudación de los shows de Silvio Rodríguez en Chile?

La medida fue solicitada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) contra la empresa Redeyes, organizadores de las cuatro citas del autor de "Ojalá en el país", que por más de una década ha incumplido con el pago de derechos de autor por los conciertos que organiza.

En diciembre de 2013 la productora firmó con SCD un Contrato de Autorización de Comunicación o Ejecución Pública de Obras Musicales y Fonogramas en Recitales, acogiéndose al convenio firmado por SCD con la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimientos y Cultura (AGEPEC).

Este contrato se ha incumplido reiteradamente desde esa fecha, y la productora —cambiando permanentemente de razón social— ha continuado explotando obras protegidas, obteniendo ingresos por este motivo, sin pagar los correspondientes derechos de autor que la Ley obliga.

Al respecto, el Director General de SCD, Juan Antonio Durán, afirmó a través de un comunicado que “nuestra misión como organización que defiende y protege los derechos de los autores es actuar con toda la firmeza posible para dejar en claro que la música tiene un valor y que debe ser respetado. Medidas como éstas son necesarias para resaltar la importancia de cumplir, no sólo con lo que la ley y los contratos consignan, sino que también con la premisa básica de que sin autores no hay música, y sin música no hay conciertos, por lo que el pago a esos autores y autoras es una obligación primordial cuando se ejecuta música públicamente”.

La acción contempla la retención de la suma de 100 millones de pesos, y deberá hacerse efectiva sobre dineros obtenidos por concepto de venta de entradas para los recitales de Silvio Rodríguez, los que han sido recaudados por la empresa Puntoticket.

