¿Lloverá en Chile este fin de semana? pronostican un cambio drástico en el clima

Los termómetros también sufrirán un descenso considerable en los próximos días.

Hace 1 Hs

Todos los modelos meteorológicos apuntan a que esta semana será una bastante calurosa en la Región Metropolitana de Chile, con máximas que rondarán entre los 26° y los 30° en gran parte de los días.  Sin embargo, todo apunta a que el clima dará un vuelco radical en miras al fin de semana. 

"Se viene un marcado descenso en las temperaturas que vendría acompañado incluso por la posibilidad de lluvias en la zona central", advirtió el profesor Eduardo Varela, conocido en redes sociales como @EdoWeatherman por sus asertivas predicciones del estado del tiempo.

Anticipan probabilidad de lluvias en Santiago este fin de semana

Al respecto, el aficionado a la meteorología reveló que, si bien todavía es difícil saberlo con certeza, “hay un 60% de posibilidad de lluvia desde Maule al sur, la tarde-noche del sábado”. 

De acuerdo a lo indicado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este sábado además se prevé una jornada bastante fría en la capital, con cielos nublados, mínimas de 10°C y máximas de solo 16°C.

Lo importante, indicó Varela, es estar atento a los cambios que puedan mostrar los distintos modelos meteorológicos en los próximos días, cuando estemos más cerca del evento climático, para tener una mayor certeza de qué podría pasar en la zona central este fin de semana.

