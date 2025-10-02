Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Un temblor de mediana intensidad se registró este jueves en la región de Coquimbo, cuyo epicentro se situó a 9.7 kilómetros al suroeste del Parque Fray Jorge.
Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.5, provocando alarma entre la población local. Hasta el momento, las primeras evaluaciones no reportan daños mayores.
Autoridades locales y organismos de emergencia mantienen la vigilancia para descartar réplicas y asegurar la seguridad de los habitantes de la zona.
¿Cómo prepararse para un sismo y qué hacer durante un temblor?
Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es clave. Es esencial tener un plan de protección civil, participar en simulacros de evacuación y identificar las zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo.
Además, asegúrate de tener una mochila de emergencia lista. Si un temblor comienza, mantén la calma y busca un refugio seguro, lejos de objetos que puedan caer. Evita a toda costa usar ascensores, quedarte en la caja de escaleras o bajo los marcos de las puertas.