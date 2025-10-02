Secciones
Mundo

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.5, provocando alarma entre la población local.

Se registró un nuevo sismo en Chile. Se registró un nuevo sismo en Chile.
Hace 2 Hs

Un temblor de mediana intensidad se registró este jueves en la región de Coquimbo, cuyo epicentro se situó a 9.7 kilómetros al suroeste del Parque Fray Jorge.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5.5, provocando alarma entre la población local. Hasta el momento, las primeras evaluaciones no reportan daños mayores.

Autoridades locales y organismos de emergencia mantienen la vigilancia para descartar réplicas y asegurar la seguridad de los habitantes de la zona.

¿Cómo prepararse para un sismo y qué hacer durante un temblor?

Los sismos pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es clave. Es esencial tener un plan de protección civil, participar en simulacros de evacuación y identificar las zonas seguras en tu hogar, escuela o trabajo. 

Además, asegúrate de tener una mochila de emergencia lista. Si un temblor comienza, mantén la calma y busca un refugio seguro, lejos de objetos que puedan caer. Evita a toda costa usar ascensores, quedarte en la caja de escaleras o bajo los marcos de las puertas.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras la ola de calor, se esperan lluvias durante el fin de semana en gran parte de Chile: el pronóstico

Tras la ola de calor, se esperan lluvias durante el fin de semana en gran parte de Chile: el pronóstico

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

Beneficio por años cotizados: qué pensionados lo recibirán y cuál es el monto máximo en Chile

¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas se verán afectadas este miércoles 1 de octubre de 2025?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas se verán afectadas este miércoles 1 de octubre de 2025?

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
3

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
4

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
5

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”
6

Ricardo Bussi busca derogar la ley de alcohol cero al volante: “Una copa de vino no le quita el control a ninguna persona”

Más Noticias
Lo que se sabe de la temporada 2 de El refugio atómico, la serie española que triunfó en Netflix

Lo que se sabe de la temporada 2 de El refugio atómico, la serie española que triunfó en Netflix

La Fiscalía investiga a Roblox en España por corrupción y abuso de menores

La Fiscalía investiga a Roblox en España por corrupción y abuso de menores

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Comentarios