VIDEO. Carolina Soto se consagró como la ganadora de la tercera edición de Top Chef VIP

Carolina Soto se consagró como la gran ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP en Chilevisión, tras superar en la final a los actores Ricardo Fernández y Mafe Bertero.
La definición del programa se realizó a través de una cena de tres tiempos, que incluía entrada, plato de fondo y postre, y en la que los tres finalistas debieron desplegar todo su talento culinario. Gracias a su desempeño, Soto logró imponerse ante sus competidores y alzarse con el título.
Durante la competencia final, Soto rindió un emotivo homenaje a su fallecido padre, preparando un plato inspirado en productos del mar. “Este plato es el viaje a la playa”, explicó la cantante.
El jurado, compuesto por Sergi Areola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, elogió la creatividad y técnica de los finalistas antes de que el animador Cristián Riquelme anunciara a la ganadora: Carolina Soto.
“Me siento excepcional, siento que es un gran mérito”, expresó la cantante, conocida por su paso en Gran Rojo y ahora vencedora.
El increíble premio que se llevó Carolina Soto tras ganar Top Chef VIP
Con su triunfo, Soto se llevó un premio de $20 millones, un automóvil cero kilómetros y el tradicional trofeo del programa. “Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio. Agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa”, sostuvo Soto entre lágrimas.