VIDEO. Carolina Soto se consagró como la ganadora de la tercera edición de Top Chef VIP

La definición del programa se realizó a través de una cena de tres tiempos, que incluía entrada, plato de fondo y postre, y en la que los tres finalistas debieron desplegar todo su talento culinario.

Hace 5 Min

Carolina Soto se consagró como la gran ganadora de la tercera temporada de Top Chef VIP en Chilevisión, tras superar en la final a los actores Ricardo Fernández y Mafe Bertero.

La definición del programa se realizó a través de una cena de tres tiempos, que incluía entrada, plato de fondo y postre, y en la que los tres finalistas debieron desplegar todo su talento culinario. Gracias a su desempeño, Soto logró imponerse ante sus competidores y alzarse con el título.

Durante la competencia final, Soto rindió un emotivo homenaje a su fallecido padre, preparando un plato inspirado en productos del mar. “Este plato es el viaje a la playa”, explicó la cantante.

El jurado, compuesto por Sergi Areola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, elogió la creatividad y técnica de los finalistas antes de que el animador Cristián Riquelme anunciara a la ganadora: Carolina Soto. 

“Me siento excepcional, siento que es un gran mérito”, expresó la cantante, conocida por su paso en Gran Rojo y ahora vencedora.

El increíble premio que se llevó Carolina Soto tras ganar Top Chef VIP

Con su triunfo, Soto se llevó un premio de $20 millones, un automóvil cero kilómetros y el tradicional trofeo del programa. “Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio. Agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa”, sostuvo Soto entre lágrimas.

