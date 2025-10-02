VIDEO. Carolina Soto se consagró como la ganadora de la tercera edición de Top Chef VIP

El increíble premio que se llevó Carolina Soto tras ganar Top Chef VIP

Con su triunfo, Soto se llevó un premio de $20 millones, un automóvil cero kilómetros y el tradicional trofeo del programa. “Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio. Agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa”, sostuvo Soto entre lágrimas.