Atención fanáticos de Chappell Roan: ¿qué día se presentará en el Lollapalooza Chile 2026?

Aunque el disco estuvo disponible en plataformas desde 2022, fue recién en 2024 cuando la crítica especializada volvió su atención hacia él. El impulso vino con el estreno del sencillo “Good Luck, Babe!”, en abril de ese año, un tema de ritmo retro y letra nostálgica que se transformó rápidamente en un himno para corazones rotos y amores inconclusos.