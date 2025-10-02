Atención fanáticos de Chappell Roan: ¿qué día se presentará en el Lollapalooza Chile 2026?

La llegada de Chappell Roan a Chile como parte del cartel de Lollapalooza 2026 ha generado una enorme expectativa entre sus fanáticos nacionales, que no han dejado de mostrar entusiasmo por presenciar en vivo el talento de esta reconocida artista internacional.
La artista estadounidense se ha consolidado como un verdadero fenómeno global y en pocos meses el público chileno podrá disfrutar en vivo de su propuesta musical durante el festival, que se realizará en el Parque O’Higgins.
Han pasado poco más de dos años desde que Chappell Roan lanzó su primer álbum de estudio, “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, compuesto por 14 canciones de las que se desprenden éxitos como “HOT TO GO!”, “Pink Pony Club” y “Femininomenon”.
Aunque el disco estuvo disponible en plataformas desde 2022, fue recién en 2024 cuando la crítica especializada volvió su atención hacia él. El impulso vino con el estreno del sencillo “Good Luck, Babe!”, en abril de ese año, un tema de ritmo retro y letra nostálgica que se transformó rápidamente en un himno para corazones rotos y amores inconclusos.
El éxito fue inmediato: la canción se volvió viral y consolidó a la cantante como una de las voces más influyentes de la nueva generación, consignó el portal Los 40.
Récord de público en festivales
El impacto de Chappell Roan quedó demostrado durante su presentación en el Lollapalooza Chicago 2025, donde reunió a cerca de 110.000 personas frente a su escenario, marcando uno de los hitos más importantes de su carrera.
Ahora, la expectativa está puesta en Lollapalooza Chile 2026, donde podría superar esa cifra. Su show está programado para el domingo 15 de marzo, jornada en la que también se presentarán artistas como Addison Rae, Danny Ocean, Marina, Akriila, Riize, Manuel García, entre otros.