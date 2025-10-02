El Indap abrió las inscripciones para el programa Tierra Joven: ¿quiénes pueden postular en Chile?

Las fechas límite para postular varían según cada región. El trámite puede hacerse en línea -completando un formulario disponible en la web oficial de Indap- o de forma presencial, en las oficinas y agencias de área de la institución. “Los resultados del concurso serán comunicados en oficinas regionales y agencias de área, así como en canales de difusión de la institución”, indicó Indap en su página oficial.