El Indap abrió las inscripciones para el programa Tierra Joven: ¿quiénes pueden postular en Chile?

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) anunció la apertura de postulaciones a Tierra Joven, una iniciativa que busca respaldar a nuevos agricultores en la adquisición de su primer predio productivo mediante apoyo económico y técnico.
El programa está orientado a fortalecer la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (Afci) y a promover el relevo generacional en el campo. Quienes resulten seleccionados podrán acceder a tres tipos de incentivos: crédito, asesoría e inversión productiva.
El proceso está dirigido a jóvenes de 18 a 40 años que cumplan con las siguientes condiciones:
1. Ser usuarios acreditados del Indap.
2. Tener al menos un año de experiencia en actividades silvoagropecuarias o afines.
3. Poseer iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), coherente con el proyecto productivo.
Los predios que deseen adquirirse deben cumplir con los siguientes criterios:
1. Estar libres de gravámenes, prohibiciones o limitaciones al dominio.
2. No superar un valor de 3.500 UF (más de $138 millones), incluyendo los activos del postulante.
3. Estar ubicados en la misma región de residencia del solicitante.
4. Contar con acceso a recurso hídrico en caso de que el proyecto lo requiera, acreditando la fuente y su tenencia.
5. Tener destino agrícola, certificado mediante avalúo fiscal.
Tierra Joven 2025: una por una, ¿cuáles son las etapas de la postulación?
La solicitud contempla seis apartados: antecedentes generales del interesado y del predio; descripción del proyecto; justificación de la necesidad de crédito, asesoría e inversión; y otros aspectos complementarios.
Las fechas límite para postular varían según cada región. El trámite puede hacerse en línea -completando un formulario disponible en la web oficial de Indap- o de forma presencial, en las oficinas y agencias de área de la institución. “Los resultados del concurso serán comunicados en oficinas regionales y agencias de área, así como en canales de difusión de la institución”, indicó Indap en su página oficial.
¿Qué beneficios entrega Tierra Joven?
Los postulantes seleccionados recibirán un certificado válido por tres meses que les permitirá acceder a tres líneas de apoyo:
- Incentivo para crédito: hasta el 50% del valor del predio con un tope de $5.000.000 (o $6.500.000 en regiones extremas).
- Incentivo para asesorías técnicas: cofinanciamiento del 90% por un máximo de $1.600.000 anuales, hasta tres años.
- Incentivo para inversiones productivas: cofinanciamiento del 90% por un máximo de $3.500.000 anuales, hasta tres años.
Los beneficiarios deberán aportar al menos 5% del valor del incentivo para crédito y un 10% del costo total de asesorías técnicas e inversiones.
La entrega de beneficios está sujeta a la aprobación crediticia y a la inscripción del predio en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente.