¿Estás pensando en estudiar? El ranking de las carreras universitarias más caras en Chile

Conocé los valores promedio anuales de las principales áreas de estudio y la importancia del FUAS para acceder a apoyos financieros.

Hace 1 Hs

Arrancó octubre y, con él, se abrió el proceso de inscripción al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas) 2026, requisito indispensable para acceder a beneficios en la educación superior, como la gratuidad, becas estatales y el Crédito con Aval del Estado (CAE).

El alto costo de matrícula y arancel en carreras como salud e ingenierías hace que estos apoyos resulten fundamentales para miles de estudiantes y sus familias. 

Solo como referencia, el arancel promedio anual 2025 de Medicina superó los $9 millones, según datos de Fundación por una Carrera.

Las 10 carreras más caras en Chile (arancel promedio anual 2025):

1. Medicina: $9.620.559

2. Odontología: $9.464.138

3. Ingeniería Civil: $6.293.088

4. Ingeniería Civil Eléctrica: $6.242.729

5. Ingeniería Civil de Minas: $6.229.327

6. Ingeniería Civil en Obras Civiles: $6.160.046

7. Ingeniería Civil Plan Común: $6.121.277

8. Ingeniería Civil Química: $6.033.766

9. Ingeniería Civil Matemática: $6.032.452

10. Ingeniería Civil Industrial: $5.950.398

Atención: el paso a paso para postular al Fuas 

Para acceder a gratuidad, becas o créditos estatales, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del FUAS e iniciar sesión con su RUT y contraseña o Clave Única. Una vez dentro, deberán completar el formulario con información personal y socioeconómica, que incluye:

- Datos personales, domicilio y contacto.

- Notas de enseñanza media.

- Nivel educativo de los miembros del hogar.

- Ingreso promedio mensual del hogar.

- Condición de salud.

Al finalizar, el sistema entregará un comprobante que será enviado al correo electrónico registrado. Este documento será necesario en las posteriores instancias de acreditación socioeconómica.

