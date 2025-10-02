¿Estás pensando en estudiar? El ranking de las carreras universitarias más caras en Chile

Arrancó octubre y, con él, se abrió el proceso de inscripción al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (Fuas) 2026, requisito indispensable para acceder a beneficios en la educación superior, como la gratuidad, becas estatales y el Crédito con Aval del Estado (CAE).
El alto costo de matrícula y arancel en carreras como salud e ingenierías hace que estos apoyos resulten fundamentales para miles de estudiantes y sus familias.
Solo como referencia, el arancel promedio anual 2025 de Medicina superó los $9 millones, según datos de Fundación por una Carrera.
Las 10 carreras más caras en Chile (arancel promedio anual 2025):
1. Medicina: $9.620.559
2. Odontología: $9.464.138
3. Ingeniería Civil: $6.293.088
4. Ingeniería Civil Eléctrica: $6.242.729
5. Ingeniería Civil de Minas: $6.229.327
6. Ingeniería Civil en Obras Civiles: $6.160.046
7. Ingeniería Civil Plan Común: $6.121.277
8. Ingeniería Civil Química: $6.033.766
9. Ingeniería Civil Matemática: $6.032.452
10. Ingeniería Civil Industrial: $5.950.398
Atención: el paso a paso para postular al Fuas
Para acceder a gratuidad, becas o créditos estatales, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del FUAS e iniciar sesión con su RUT y contraseña o Clave Única. Una vez dentro, deberán completar el formulario con información personal y socioeconómica, que incluye:
- Datos personales, domicilio y contacto.
- Notas de enseñanza media.
- Nivel educativo de los miembros del hogar.
- Ingreso promedio mensual del hogar.
- Condición de salud.
Al finalizar, el sistema entregará un comprobante que será enviado al correo electrónico registrado. Este documento será necesario en las posteriores instancias de acreditación socioeconómica.