¿Quién es Francisco Comesaña, el argentino que hizo historia en Wimbledon?

El césped de Wimbledon fue testigo de una de esas historias que parecen salidas de un cuento. El marplatense Francisco Comesaña, debutante absoluto en un Grand Slam y prácticamente desconocido en el circuito grande, sorprendió al mundo al derrotar al ruso Andrey Rublev, sexto favorito del torneo, en cuatro sets. Con apenas 23 años, el argentino se ganó un lugar en la portada de la Catedral del tenis.
El triunfo tuvo un condimento especial: Comesaña jugaba apenas su segundo partido oficial sobre césped y nunca había ganado en la máxima categoría. Sin embargo, en la cancha 2 desplegó un tenis sin miedo, apoyado en un saque sólido, voleas oportunas y la frescura de quien no siente la presión de los antecedentes. Fue así como dejó en el camino a uno de los grandes candidatos del certamen.
Su historia remite a los clubes de barrio. Formado en el Edison Lawn Tennis Club de Mar del Plata y más tarde en GEBA, en Buenos Aires, Comesaña fue creciendo paso a paso en el ambiente de los torneos Challenger, donde ya había conseguido cinco títulos. Esa base le permitió sostener el desafío de enfrentarse con un top ten y mostrar un nivel inesperado para la mayoría.
La victoria también tiene un peso económico y en el ranking. El argentino, que comenzó la semana en el puesto 122, ya se aseguró escalar al menos hasta el 108 y embolsar 93.000 libras esterlinas, un salto enorme para su carrera. Su próximo desafío será el australiano Adam Walton, que viene de eliminar a Federico Coria, en busca de seguir estirando un sueño que parecía imposible.
Una gesta con historia
El batacazo de Comesaña se inscribe en una lista muy reducida de argentinos que lograron vencer a un top ten en Wimbledon. Antes lo habían conseguido Guido Pella, Guillermo Cañas y Juan Martín del Potro. En apenas un mes, pasó de la frustración por una lesión en Roland Garros a convertirse en protagonista global en Londres. La suya es la historia del chico de club que, de golpe, tocó el cielo en la Catedral del tenis.