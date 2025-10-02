¿Quién es Francisco Comesaña, el argentino que hizo historia en Wimbledon?

Una gesta con historia

El batacazo de Comesaña se inscribe en una lista muy reducida de argentinos que lograron vencer a un top ten en Wimbledon. Antes lo habían conseguido Guido Pella, Guillermo Cañas y Juan Martín del Potro. En apenas un mes, pasó de la frustración por una lesión en Roland Garros a convertirse en protagonista global en Londres. La suya es la historia del chico de club que, de golpe, tocó el cielo en la Catedral del tenis.