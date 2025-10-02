Secciones
DeportesTenis

¿Quién es Francisco Comesaña, el argentino que hizo historia en Wimbledon?

De desconocido del ranking al verdugo de Rublev, el marplatense de 23 años sorprendió al mundo y se metió en la lista de gestas argentinas.

¿Quién es Francisco Comesaña, el argentino que hizo historia en Wimbledon?
Hace 2 Hs

El césped de Wimbledon fue testigo de una de esas historias que parecen salidas de un cuento. El marplatense Francisco Comesaña, debutante absoluto en un Grand Slam y prácticamente desconocido en el circuito grande, sorprendió al mundo al derrotar al ruso Andrey Rublev, sexto favorito del torneo, en cuatro sets. Con apenas 23 años, el argentino se ganó un lugar en la portada de la Catedral del tenis.

El triunfo tuvo un condimento especial: Comesaña jugaba apenas su segundo partido oficial sobre césped y nunca había ganado en la máxima categoría. Sin embargo, en la cancha 2 desplegó un tenis sin miedo, apoyado en un saque sólido, voleas oportunas y la frescura de quien no siente la presión de los antecedentes. Fue así como dejó en el camino a uno de los grandes candidatos del certamen.

Su historia remite a los clubes de barrio. Formado en el Edison Lawn Tennis Club de Mar del Plata y más tarde en GEBA, en Buenos Aires, Comesaña fue creciendo paso a paso en el ambiente de los torneos Challenger, donde ya había conseguido cinco títulos. Esa base le permitió sostener el desafío de enfrentarse con un top ten y mostrar un nivel inesperado para la mayoría.

La victoria también tiene un peso económico y en el ranking. El argentino, que comenzó la semana en el puesto 122, ya se aseguró escalar al menos hasta el 108 y embolsar 93.000 libras esterlinas, un salto enorme para su carrera. Su próximo desafío será el australiano Adam Walton, que viene de eliminar a Federico Coria, en busca de seguir estirando un sueño que parecía imposible.

Una gesta con historia

El batacazo de Comesaña se inscribe en una lista muy reducida de argentinos que lograron vencer a un top ten en Wimbledon. Antes lo habían conseguido Guido Pella, Guillermo Cañas y Juan Martín del Potro. En apenas un mes, pasó de la frustración por una lesión en Roland Garros a convertirse en protagonista global en Londres. La suya es la historia del chico de club que, de golpe, tocó el cielo en la Catedral del tenis.

Temas Buenos AiresRoger FedererRafael NadalJuan Martín Del PotroMar del PlataGuido PellaGrand SlamCampeonato de Wimbledon
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Comentarios