Este es uno de los pueblos más bonitos de España y merece una visita

En el corazón de la Rioja Alavesa, rodeado de viñedos que producen algunos de los vinos más prestigiosos del país, se encuentra Elciego, un municipio que respira cultura, historia y tradición en cada rincón. A pesar de su gran valor patrimonial y enoturístico, sigue siendo un destino poco masificado, lo que lo convierte en un auténtico tesoro para quienes buscan un viaje tranquilo y auténtico.