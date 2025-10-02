Secciones
Este es uno de los pueblos más bonitos de España y merece una visita

Situado a orillas del río Ebro, este rincón de la Rioja Alavesa combina tradición vitivinícola, arquitectura histórica y un icono del diseño mundial: la bodega Marqués de Riscal con el edificio de Frank Gehry.

En el corazón de la Rioja Alavesa, rodeado de viñedos que producen algunos de los vinos más prestigiosos del país, se encuentra Elciego, un municipio que respira cultura, historia y tradición en cada rincón. A pesar de su gran valor patrimonial y enoturístico, sigue siendo un destino poco masificado, lo que lo convierte en un auténtico tesoro para quienes buscan un viaje tranquilo y auténtico.

Un pueblo con alma de vino

Elciego forma parte de la Denominación de Origen Rioja Alavesa, y su nombre está inevitablemente ligado a bodegas de renombre internacional. Entre ellas, destaca la célebre Marqués de Riscal, cuya sede está coronada por el espectacular edificio de titanio diseñado por Frank Gehry. Esta obra de arte arquitectónica atrae visitantes de todo el mundo y ha consolidado a la villa como destino imprescindible para los amantes del enoturismo.

Más allá de las bodegas, el viajero puede recorrer sus calles empedradas, palacios barrocos y plazas históricas, adentrándose en una atmósfera que mezcla modernidad y tradición.

Historia y patrimonio

La historia de Elciego se remonta al siglo XI, cuando dependía de Laguardia. No fue hasta 1583 cuando Felipe II le concedió su independencia a cambio de maravedíes y cántaras de vino, lo que refleja la importancia vitivinícola de la localidad ya en aquella época. Ese documento se conserva y es motivo de orgullo para sus habitantes.

Entre sus joyas arquitectónicas destacan:

- La iglesia de San Andrés, del siglo XVI, famosa por sus dos torres desiguales y un interior que combina estilos gótico, renacentista, barroco y neoclásico.

- Los palacios de los siglos XVII y XVIII, como el de Ramírez de la Piscina o la Casa de los Hierros.

- La ermita de la Virgen de la Plaza, patrona del municipio, que se encuentra en la plaza Mayor y acoge las celebraciones religiosas más importantes.

Fiestas y tradiciones vivas

Cada 8 de septiembre, Elciego celebra sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Plaza. Durante esos días, las calles se llenan de música, danzas tradicionales, gaiteros y tamborileros, que convierten al municipio en un auténtico hervidero cultural y festivo.

El equilibrio entre tradición y vanguardia

Visitar Elciego es descubrir un lugar donde los contrastes conviven en armonía: el diseño vanguardista de Gehry se alza junto a palacios centenarios; las fiestas populares se entrelazan con la calma de sus calles silenciosas; y los viñedos narran una historia que sigue marcando el presente de la villa.

Con su riqueza arquitectónica, cultural y vitivinícola, Elciego se posiciona como un destino ideal para quienes buscan conocer uno de los pueblos más bonitos del norte de España sin las aglomeraciones de otros enclaves turísticos.

