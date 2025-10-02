Crisis en los oficios: por qué nadie quiere ser carpintero metálico hoy en España

La carpintería metálica, al igual que la albañilería o la fontanería, atraviesa una crisis silenciosa en España. Cada vez son menos los jóvenes que se interesan por este oficio clave en la construcción, con el que se fabrican puertas, ventanas, rejas y estructuras. El motivo: largas jornadas, riesgos laborales, gran exigencia física… y salarios que no compensan.