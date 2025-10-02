Secciones
Crisis en los oficios: por qué nadie quiere ser carpintero metálico hoy en España

“Antes aprendías gratis y te llevabas quemaduras, golpes y sueldos bajos”, dice Sergio Boj.

Hace 1 Hs

La carpintería metálica, al igual que la albañilería o la fontanería, atraviesa una crisis silenciosa en España. Cada vez son menos los jóvenes que se interesan por este oficio clave en la construcción, con el que se fabrican puertas, ventanas, rejas y estructuras. El motivo: largas jornadas, riesgos laborales, gran exigencia física… y salarios que no compensan.

Así lo explica Sergio Boj, carpintero metálico de Torrevieja, entrevistado en Sector Oficios Podcast. Con más de dos décadas de experiencia, asegura que la falta de reconocimiento y el bajo nivel de ingresos hacen que las nuevas generaciones rechacen el oficio:

“Hoy no me puedo permitir tener un trabajador. Los costes me comen y prefiero tirar solo, aunque me falten manos”, confiesa.

Un oficio de esfuerzo y cicatrices

Boj recuerda sus inicios a los 16 años en el taller familiar: “Al principio no me dejaban ni soldar. Aprendí a base de enchufar la máquina cuando no me veían, quemarme las manos y probar”.

El trabajo, explica, es duro y exigente: soldaduras, cortes, repasos de piezas y jornadas maratonianas que dejan huella. “Todos tenemos cicatrices que nos recuerdan lo que supone este oficio”, admite.

Una profesión sin relevo generacional

El carpintero asegura que el gran problema es la falta de relevo: “Los chavales no quieren ser soldadores ni carpinteros metálicos. Prefieren trabajos donde ganan lo mismo sin arriesgarse ni destrozarse la espalda”.

Incluso cuando recibe llamadas preguntando si necesita aprendices, Boj responde que no puede atenderlos: “Si le tengo que enseñar a alguien, no le voy a poder dedicar el tiempo que se merece”.

Según él, antes se aprendía “mirando, casi regalando el trabajo”. Hoy, pocos aceptan empezar desde abajo. Y así, advierte, “el oficio se muere”.

Pasión y visibilidad en redes

A pesar de las dificultades, Boj mantiene la pasión. En redes sociales comparte vídeos mostrando cómo fabrica e instala rejas, puertas y estructuras. “Un vídeo llegó al millón de reproducciones en un mes. Los clientes pensaban que compraba el material hecho, y lo grabo para demostrar que lo fabrico yo mismo”, explica.

Su objetivo es poner en valor la carpintería metálica: “Es un trabajo duro, técnico, que requiere experiencia. Sin él no tendríamos las rejas, las puertas o las estructuras que nos rodean. Pero si no se apuesta por formar y motivar a nuevos profesionales, el sector se queda sin futuro”.

