Estos son los municipios más ricos de España

El caso de Valldemossa: del éxito al retroceso

Uno de los datos más llamativos corresponde a Valldemossa (Islas Baleares), que en 2022 había sorprendido al pasar del puesto 51 al segundo lugar del ranking de rentas. Sin embargo, en la última estadística correspondiente a 2023, la localidad balear ha sufrido una caída drástica hasta la posición 39, con una renta media de 46.046 euros, lo que representa un descenso del 32%.