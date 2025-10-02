Estos son los municipios más ricos de España

Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, se consolidó en 2023 como el municipio más rico de España. Sus habitantes declararon una renta media de 88.011 euros, lo que supone un crecimiento del 3,15% respecto al periodo anterior, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria publicados este miércoles.
Boadilla del Monte y Sant Just Desvern, en ascenso
Tras Pozuelo, el listado de los municipios con mayores ingresos sitúa a Boadilla del Monte (Madrid) en segundo lugar, con una media de 70.869 euros, un 5,3% más que en 2022. En tercera posición aparece Sant Just Desvern (Barcelona), con 67.265 euros de renta media, lo que supone un leve incremento del 0,1%. Ambas localidades subieron un puesto respecto a la clasificación del año anterior.
La estadística del IRPF analiza la renta media declarada en municipios con más de 1.000 residentes, excluyendo a las comunidades con régimen foral, como País Vasco y Navarra.
El caso de Valldemossa: del éxito al retroceso
Uno de los datos más llamativos corresponde a Valldemossa (Islas Baleares), que en 2022 había sorprendido al pasar del puesto 51 al segundo lugar del ranking de rentas. Sin embargo, en la última estadística correspondiente a 2023, la localidad balear ha sufrido una caída drástica hasta la posición 39, con una renta media de 46.046 euros, lo que representa un descenso del 32%.
Este tipo de variaciones tan abruptas suelen explicarse por dos factores: ingresos extraordinarios de algunos residentes (como herencias o ventas de propiedades de gran valor) o la llegada temporal de contribuyentes con patrimonios elevados, que elevan la media durante un periodo limitado.
Pozuelo, un líder consolidado
Con estos resultados, Pozuelo de Alarcón refuerza su posición como la localidad con mayor renta de España, manteniendo una tendencia estable de crecimiento. El municipio madrileño se consolida como símbolo de riqueza y atractivo residencial, encabezando una clasificación que refleja las marcadas diferencias económicas entre distintas zonas del país.