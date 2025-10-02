Madrid celebra los 100 años de Disney con una gran exposición en la Fundación Canal

La magia de Disney aterriza en Madrid para celebrar un siglo de imaginación y fantasía que ha marcado la vida de varias generaciones. Desde este 1 de octubre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026, la Fundación Canal abre sus puertas a Disney: La Exposición, una muestra que reúne más de 250 piezas originales de los Archivos Walt Disney, conservados durante más de cinco décadas.
La exposición ya ha cautivado a públicos de ciudades como Londres, Seúl, París, Múnich, Chicago y Filadelfia, y ahora llega a la capital española para ofrecer un viaje inolvidable a través de los cien años de historia de la compañía fundada por Walter Elías Disney.
Más de 250 piezas originales y objetos icónicos
Entre los objetos más destacados, los visitantes podrán admirar los zapatos de cristal de La Cenicienta, utilizados por Lily James en la versión de acción real (2015), el traje de Harrison Ford en Indiana Jones y el día del destino (2023) y los libros originales de atrezo de clásicos como Cenicienta y Merlín el Encantador. Además, se exhibirán bocetos de animación, vestuario, ilustraciones y otros elementos que reflejan el legado cultural y artístico de Disney.
Nueve espacios temáticos: de Blancanieves a Marvel
El recorrido se organiza en nueve espacios temáticos que abarcan desde los grandes clásicos como Blancanieves y Peter Pan, hasta producciones actuales como Encanto. También se incluyen secciones dedicadas a Pixar, Marvel y Star Wars, ofreciendo al público una visión completa de los universos que han marcado la cultura popular.
La experiencia se complementa con 14 instalaciones interactivas que permitirán a los asistentes recorrer una recreación de Main Street U.S.A., hacerse fotos con figuras de Mickey Mouse, Goofy, el Hada Madrina de Cenicienta o la familia Parr de Los Increíbles. Una propuesta diseñada tanto para los más pequeños como para los adultos que crecieron con las historias de Disney.
Entradas, precios y horarios
Las entradas para Disney: La Exposición están disponibles en la web oficial Disney: The Exhibition y en taquilla, aunque no se garantiza disponibilidad en todos los días. Los precios oscilan entre 14 y 30 euros, dependiendo del tipo de entrada.
El horario será de martes a viernes de 11:00 a 21:00, y los fines de semana de 10:00 a 21:00. Los lunes la exposición permanecerá cerrada.
Un viaje por un siglo de creatividad
Disney: La Exposición busca convertirse en una de las grandes citas culturales del año en Madrid. Su propuesta combina historia, arte y entretenimiento, ofreciendo una visión integral del impacto de Disney en el cine, la animación y la cultura global.
Como dijo el propio Walt Disney: “La manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a hacer”. Y, en su centenario, la compañía invita a hacerlo redescubriendo la magia que ha acompañado a millones de personas en todo el mundo.