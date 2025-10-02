Madrid celebra los 100 años de Disney con una gran exposición en la Fundación Canal

La magia de Disney aterriza en Madrid para celebrar un siglo de imaginación y fantasía que ha marcado la vida de varias generaciones. Desde este 1 de octubre de 2025 y hasta el 11 de enero de 2026, la Fundación Canal abre sus puertas a Disney: La Exposición, una muestra que reúne más de 250 piezas originales de los Archivos Walt Disney, conservados durante más de cinco décadas.