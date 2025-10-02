Secciones
Rosalía crea la Fundación Rosalía en L’Hospitalet: su legado para los más desfavorecidos

La cantante catalana formalizó en agosto la creación de una fundación. Su objetivo: apoyar a niños, jóvenes y colectivos vulnerables, además de impulsar proyectos de igualdad, sostenibilidad y cultura.

ROSALÍA. ROSALÍA. GETTY IMAGES
Hace 1 Hs

Rosalía, una de las artistas españolas más internacionales, ha decidido dar un paso más allá de la música para dejar un legado social. Tras celebrar su 33º cumpleaños el pasado 25 de septiembre, la intérprete de Malamente, Despechá o Saoko ha formalizado la creación de la Fundación Rosalía, inscrita el 11 de agosto en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia, según adelantó Vanitatis.

La institución nace con la misión de ayudar a los más desfavorecidos y apoyar proyectos que reflejan los valores de la cantante: formación cultural y musical para niños y jóvenes, promoción de la igualdad de género y la diversidad, ayuda a colectivos vulnerables, programas en instituciones penitenciarias y participación en situaciones de emergencia como catástrofes naturales o pandemias. Además, incorpora un compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Una fundación con raíces en L’Hospitalet

La Fundación Rosalía ha fijado su domicilio social en L’Hospitalet de Llobregat, el municipio obrero e industrial donde la cantante creció y que está íntimamente ligado a sus orígenes. Lejos de instalarla en zonas de lujo como la Diagonal de Barcelona o en su residencia en Miami, Rosalía ha optado por ubicarla en el mismo distrito artístico en el que ya inauguró un estudio de grabación pionero en España.

La presidencia del patronato recae en su madre, María Pilar Tobella Aguilera, con amplia experiencia en el sector textil y en la gestión de la carrera de sus hijas. La secretaría ha sido asumida por Diana Lizalde Vilalta y la vocalía por Daniela Mariana Treto Fonseca, mujeres de confianza que aseguran la gestión administrativa y burocrática de la entidad.

Dotación inicial y proyección internacional

La fundación arranca con una dotación inicial de 30.000 euros, una cifra simbólica en comparación con la capacidad económica de la artista, pero suficiente para cumplir con la Ley de Fundaciones. Desde este punto, el objetivo será atraer recursos privados y públicos que permitan financiar proyectos a gran escala.

Con esta iniciativa, Rosalía se suma a la lista de artistas internacionales que han desarrollado su vertiente filantrópica, como Shakira con su Fundación Pies Descalzos, Lady Gaga con la Born This Way Foundation o Elton John con la Elton John AIDS Foundation. La diferencia es que la Fundación Rosalía nace ya con el respaldo legal del BOE, lo que le otorga personalidad jurídica para firmar convenios, recibir subvenciones y gestionar proyectos desde el primer día.

Devolver a sus orígenes

La artista, que en el pasado colaboró con la ONG del chef José Andrés tras la Dana de Valencia, comienza ahora su propio camino filantrópico. Una decisión que responde no solo a sus ganas de generar impacto social, sino también a su deseo de devolver a su tierra parte de lo que ha conseguido: “Que jo sé que he nascut per ser milionària”, cantó en una ocasión. Ahora, Rosalía quiere que esa fortuna también se traduzca en oportunidades para quienes vienen detrás.

