Rosalía crea la Fundación Rosalía en L’Hospitalet: su legado para los más desfavorecidos

Devolver a sus orígenes

La artista, que en el pasado colaboró con la ONG del chef José Andrés tras la Dana de Valencia, comienza ahora su propio camino filantrópico. Una decisión que responde no solo a sus ganas de generar impacto social, sino también a su deseo de devolver a su tierra parte de lo que ha conseguido: “Que jo sé que he nascut per ser milionària”, cantó en una ocasión. Ahora, Rosalía quiere que esa fortuna también se traduzca en oportunidades para quienes vienen detrás.