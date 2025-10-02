Secciones
Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

“Las mujeres solemos mirar hacia enfermería, peluquería o estética, y nos perdemos otras oportunidades”, asegura.

Hace 1 Hs

La presencia de mujeres en el sector de la construcción en España sigue siendo minoritaria, pero cada vez más trabajadoras rompen estereotipos y reivindican este oficio como una alternativa laboral bien remunerada. Una de ellas es Carolina, informática de profesión que decidió dar un giro a su carrera para formarse como albañila y alicatadora.

En un vídeo difundido en TikTok por la cuenta @ellaconstruye, Carolina se sincera sobre las diferencias salariales entre trabajos tradicionalmente femeninos y la construcción: “Una peluquera gana 1.000 euros al mes, mientras que en la construcción se pueden ganar 100 euros al día”.

De la informática a la obra

Con más de dos décadas de experiencia en el sector tecnológico, Carolina decidió apostar por su pasión: las reformas y la albañilería. Según explica, muchas mujeres no contemplan este tipo de salidas profesionales porque la sociedad sigue vinculando la obra al género masculino.

“Las mujeres solemos mirar hacia enfermería, peluquería o estética, y nos perdemos otras oportunidades”, asegura. Para ella, la construcción ofrece estabilidad y sueldos competitivos, especialmente en zonas costeras donde la demanda de mano de obra es alta.

La realidad del sueldo en la construcción

Según Carolina, la diferencia salarial es evidente: “En la construcción se paga muy bien. Una peluquera puede ganar 1.000 euros al mes, mientras que alicatando se pueden ganar 100 euros al día”.

Su testimonio se suma a las voces que destacan la brecha salarial entre sectores feminizados y masculinizados. De acuerdo con datos del Observatorio Industrial de la Construcción, solo el 12% de los trabajadores en la obra son mujeres, pese a las campañas para atraer talento femenino.

Rompiendo estigmas en la obra

Carolina también desmiente algunos de los prejuicios más habituales: “Hoy existen herramientas que facilitan las tareas más duras, y no tenemos limitaciones físicas que nos impidan hacerlo”.

Su experiencia refleja un cambio de mentalidad: cada vez más mujeres ven en la construcción una salida laboral real, con futuro y bien pagada, a pesar de que todavía persisten barreras sociales y culturales que dificultan su integración plena en el sector.

