¿Tiene riesgos decolorarse el vello de las axilas? Todo sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París

Rosalía volvió a sorprender en la Semana de la Moda de París, esta vez no solo por su estilo, sino por un detalle que no pasó desapercibido: sus axilas con el vello decolorado en blanco. El cambio de look de la cantante ha generado polémica en redes sociales, donde abundan comentarios que oscilan entre la admiración y las críticas cargadas de machismo.
Más allá del debate estético, la pregunta que muchos se hacen es: ¿es seguro decolorar el vello de las axilas?
¿Es seguro decolorar el vello corporal?
La decoloración del vello es un proceso seguro y con pocos riesgos, siempre que se sigan al pie de la letra las instrucciones del producto. La mayoría de las fórmulas utilizan peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) como agente decolorante, sustancia que puede irritar la piel si no se aplica correctamente.
Riesgos dermatológicos de la decoloración
De acuerdo con la Clínica Mayo y la Clínica Shafer (EE. UU.), los principales efectos secundarios que podrían aparecer son:
Irritación o enrojecimiento de la piel
Picor o sensación de ardor
Ampollas o pequeñas quemaduras
Hinchazón o erupciones
Piel seca o descamación
Por eso, los expertos recomiendan realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicar el producto en áreas más sensibles como las axilas.
Consejos para un decolorado seguro
Seguir siempre las instrucciones del fabricante.
No dejar el producto más tiempo del indicado.
Esperar 72 horas tras la primera aplicación para comprobar posibles reacciones alérgicas.
En caso de irritación, suspender el uso de inmediato.
Si se respetan estas precauciones, el procedimiento es indoloro y eficaz, ideal para quienes prefieren hacer menos visible el vello corporal sin recurrir a la depilación.
Rosalía y el debate sobre el vello corporal
El gesto de Rosalía no solo marca tendencia, sino que también reabre la conversación sobre la libertad estética y los prejuicios que aún persisten en torno al vello corporal femenino. Mientras algunos critican, muchos aplauden que la artista use su imagen para desafiar estereotipos y normalizar la diversidad de estilos.