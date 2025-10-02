¿Tiene riesgos decolorarse el vello de las axilas? Todo sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París

Rosalía volvió a sorprender en la Semana de la Moda de París, esta vez no solo por su estilo, sino por un detalle que no pasó desapercibido: sus axilas con el vello decolorado en blanco. El cambio de look de la cantante ha generado polémica en redes sociales, donde abundan comentarios que oscilan entre la admiración y las críticas cargadas de machismo.