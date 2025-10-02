Secciones
Mundo

¿Tiene riesgos decolorarse el vello de las axilas? Todo sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París

El cambio de look de la cantante ha generado polémica en redes sociales, donde abundan comentarios que oscilan entre la admiración y las críticas cargadas de machismo.

¿Tiene riesgos decolorarse el vello de las axilas? Todo sobre el look de Rosalía en la Semana de la Moda de París
Hace 1 Hs

Rosalía volvió a sorprender en la Semana de la Moda de París, esta vez no solo por su estilo, sino por un detalle que no pasó desapercibido: sus axilas con el vello decolorado en blanco. El cambio de look de la cantante ha generado polémica en redes sociales, donde abundan comentarios que oscilan entre la admiración y las críticas cargadas de machismo.

Más allá del debate estético, la pregunta que muchos se hacen es: ¿es seguro decolorar el vello de las axilas?

¿Es seguro decolorar el vello corporal?

La decoloración del vello es un proceso seguro y con pocos riesgos, siempre que se sigan al pie de la letra las instrucciones del producto. La mayoría de las fórmulas utilizan peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) como agente decolorante, sustancia que puede irritar la piel si no se aplica correctamente.

Riesgos dermatológicos de la decoloración

De acuerdo con la Clínica Mayo y la Clínica Shafer (EE. UU.), los principales efectos secundarios que podrían aparecer son:

Irritación o enrojecimiento de la piel

Picor o sensación de ardor

Ampollas o pequeñas quemaduras

Hinchazón o erupciones

Piel seca o descamación

Por eso, los expertos recomiendan realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicar el producto en áreas más sensibles como las axilas.

Consejos para un decolorado seguro

Seguir siempre las instrucciones del fabricante.

No dejar el producto más tiempo del indicado.

Esperar 72 horas tras la primera aplicación para comprobar posibles reacciones alérgicas.

En caso de irritación, suspender el uso de inmediato.

Si se respetan estas precauciones, el procedimiento es indoloro y eficaz, ideal para quienes prefieren hacer menos visible el vello corporal sin recurrir a la depilación.

Rosalía y el debate sobre el vello corporal

El gesto de Rosalía no solo marca tendencia, sino que también reabre la conversación sobre la libertad estética y los prejuicios que aún persisten en torno al vello corporal femenino. Mientras algunos critican, muchos aplauden que la artista use su imagen para desafiar estereotipos y normalizar la diversidad de estilos.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Así es Ossa de Montiel, la joya rural de Albacete mencionada en El Quijote

Así es Ossa de Montiel, la joya rural de Albacete mencionada en El Quijote

Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Legislatura: la cesión de tierras de Campo Norte quedará en pausa

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Comentarios