Anita Williams no pudo cumplir su "castigo" en la bicicleta estática: "No pedaleo porque no llevo ropa interior"

La audiencia de Vamos a ver eligió esta semana a Anita Williams como la colaboradora ‘castigada’ en el Club Social del programa de Telecinco. La influencer y exconcursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes debía sentarse en la bicicleta estática y pedalear durante la sección. Sin embargo, Anita sorprendió con una confesión inesperada: “No pedaleo porque no llevo ropa interior”.
El nuevo ‘castigo’ de Vamos a ver
Cada semana, los espectadores votan mediante un código QR qué colaborador debe enfrentarse a la prueba. El elegido se sienta en una bicicleta estática y pedalea durante toda la tertulia sobre realities y corazón.
En esta ocasión, la castigada fue Anita Williams, quien aceptó el reto entre risas, pero advirtió que no podía completar el ejercicio. Su comentario desató la sorpresa en plató y la complicidad de la presentadora, Patricia Pardo, que autorizó a la colaboradora a no pedalear.
El antecedente de Alessandro Lecquio
El equipo del programa entregó a Anita un cojín para evitar molestias, recordando lo sucedido días atrás con Alessandro Lecquio, que confesó haber sufrido “tensión genital” tras casi una hora en la bicicleta. “Mis partes han votado unánimemente no más bici”, bromeó entonces el colaborador.
Un momento viral en Telecinco
El instante protagonizado por Anita Williams ya circula en redes sociales, donde muchos usuarios han comentado con humor la situación. La influencer, conocida por su naturalidad y espontaneidad, volvió a convertirse en protagonista de uno de los momentos más comentados del programa matinal.