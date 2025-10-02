Anita Williams no pudo cumplir su "castigo" en la bicicleta estática: "No pedaleo porque no llevo ropa interior"

La audiencia de Vamos a ver eligió esta semana a Anita Williams como la colaboradora ‘castigada’ en el Club Social del programa de Telecinco. La influencer y exconcursante de La isla de las tentaciones y Supervivientes debía sentarse en la bicicleta estática y pedalear durante la sección. Sin embargo, Anita sorprendió con una confesión inesperada: “No pedaleo porque no llevo ropa interior”.