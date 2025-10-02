Secciones
España: descubren una colmena de 100.000 abejas en un edificio de Granada

“El zumbido era ensordecedor”, aseguran.

DATO. Las colmenas deben ubicarse en lugares con suficiente flora, que garantice la buena alimentación de las abejas. DATO. Las colmenas deben ubicarse en lugares con suficiente flora, que garantice la buena alimentación de las abejas.
Hace 1 Hs

Los vecinos de un edificio de Granada llevaban años escuchando un extraño y constante zumbido que alteraba su rutina diaria. El misterio se resolvió hace unos días: en la azotea del inmueble se escondía una colmena gigante con más de 100.000 abejas que llevaba al menos siete años creciendo en secreto.

Una colmena de siete años y 100.000 abejas en la azotea

El ruido se volvió tan intenso que los residentes decidieron llamar a un apicultor. Al inspeccionar el lugar, descubrió que las abejas habían formado una de las colmenas urbanas más grandes de los últimos años en Granada.

Para acceder a ella, fue necesario derribar cuatro muros y emplear un aspirador especial con movimientos suaves para no alterar a los insectos. Poco a poco, el experto retiró los panales cargados de miel y comenzó el traslado del enjambre.

La reina eligió la ciudad para sobrevivir

Según explicó el apicultor, la abeja reina buscó refugio en el edificio al encontrar en la ciudad un entorno más seguro que los campos agrícolas, donde los pesticidas representan una amenaza constante para estos polinizadores.

Una semana de trabajo para salvar a las abejas

El procedimiento de retirada durará aproximadamente una semana completa. Después, las abejas serán trasladadas a un colmenar donde podrán seguir desarrollando su función vital: polinizar plantas y cultivos, esencial para la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El zumbido que alarmó a todo un vecindario

Los vecinos describen el ruido como un “zumbido ensordecedor” que durante años acompañó su vida cotidiana sin que supieran el verdadero origen. La sorpresa fue mayúscula al descubrir que convivían con una comunidad de 100.000 abejas justo encima de sus cabezas.

