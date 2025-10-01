Desierto Florido 2025: dónde viajar y en qué fechas ver el espectáculo natural en Chile

Las intensas lluvias registradas durante el invierno en diversas zonas del norte de Chile harán posible que este año vuelva a repetirse uno de los espectáculos naturales más sorprendentes del país: el Desierto Florido.
Este fenómeno ocurre cuando el agua de las precipitaciones permite que las semillas, que permanecen inactivas bajo tierra, rompan su estado de latencia y germinen, transformando al árido Desierto de Atacama en un tapiz de flores.
El evento se aprecia con mayor intensidad en las regiones de Atacama y Coquimbo, especialmente en la primera, lo que atrae a miles de visitantes que llegan con la esperanza de contemplar la amplia diversidad de especies que brotan en el desierto.
Desierto Florido 2025: cuándo y dónde ver este espectáculo natural
El Desierto Florido no ocurre todos los años, ya que se requiere que caigan por lo menos 15 milímetros de agua entre junio y julio, los que deben ir acompañados de bajas temperaturas.
Según la Corporación Nacional Forestal, este año el Desierto Florido alcanzará su mayor intensidad entre fines de septiembre y mediados de octubre. Por lo que, ya se aproxima la mejor fecha para ver este colorido espectáculo.
Algo llamativo de este fenómeno es que no todas las flores emergen al mismo tiempo, por lo que los paisajes suelen ir cambiando cada semana.
¿Cuáles son los mejores lugares para ver el Desierto Florido?
Los mejores lugares para ver el Desierto de Atacama cubierto de flores se encuentran en la Región de Atacama. A continuación, te contamos sobre algunos parques y lugares idóneos para apreciar el Desierto Florido 2025.
Parque Nacional Llanos de Challe
Uno de los lugares más populares para apreciar el Desierto Florido es el Parque Nacional Llanos de Challe, el cual se encuentra en la comuna de Huasco y fue utilizado para lanzar oficialmente la temporada del Desierto Florido 2025.
Este parque es considerado todo una joya de la Región de Atacama en donde se combinan paisajes de desierto y mar. Cuenta con más de 45.000 hectáreas de superficie y tiene senderos que permiten apreciar el desierto con flores en todo su esplendor.
Parque Nacional Desierto Florido
Como su nombre indica, el Parque Nacional Desierto Florido es uno de los mejores lugares para apreciar este fenómeno natural. Esta área protegida se encuentra en la comuna de Copiapó y tiene una superficie de más de 57.000 hectáreas.
A pesar de que este parque casi no posee infraestructura para los turistas, es un buen lugar para visitar por el día y apreciar extensas planicies cubiertas de flores. El parque cuenta con senderos habilitados desde los que se puede apreciar el espectáculo sin dañar a las flores.
Ruta costera entre Caleta Totoral y Chañaral de Aceituno
Otro buen punto para apreciar el fenómeno es en la ruta costera desde Caleta Total en el norte hasta Chañaral de Aceituno en el sur. A lo largo de esta ruta se pueden ver bellos paisajes que combinan bosque y playa, y es posible apreciar praderas de flores que llegan casi hasta el mar.