Lollapalooza Chile 2026 confirmó su lineup: estos son los artistas que actuarán al Parque O'Higgins

El festival que se hará en marzo del próximo año reveló su cartel por día. Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator y Chappell Roan lidera cada una de las jornadas.

Lollapalooza Chile 2026 confirmó su lineup diario Lollapalooza Chile 2026 confirmó su lineup diario
Hace 1 Hs

Uno de los anuncios más esperados por el público ya es oficial: Lollapalooza Chile 2026 confirmó el lineup diario de su nueva edición. La noticia fue dada a conocer hace algunos minutos y generó gran expectativa entre los seguidores del festival. La cita musical regresará al Parque O'Higgins los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, y reunirá a importantes artistas internacionales en tres jornadas cargadas de música.

Lollapalooza Chile confirmó su lineup diario: estos son los artistas que actuarán al Parque O'Higgins

Viernes 13 de marzo

La jornada inicial del festival estará encabezada por Sabrina Carpenter, la artista norteamericana que ha revolucionado el pop internacional. Junto a ella estará Deftones, el grupo liderado por “Chino” Moreno que llegará a presentar su más reciente disco, “Private Music”. 

También estará presente la rapera Doechii, destacada como una de las artistas emergentes más innovadoras de la escena actual. En el primer día de Lollapalooza también se presentará Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe, 31 Minutos, entre otros.

Sábado 14 de marzo

Tyler, The Creator será el encargado de encabezar la segunda jornada del festival, con su más reciente álbum, “Don’t Tap The Glass”. Mientras que Lorde hará bailar a sus fanáticos con canciones como “Perfect Places”, “Tennis Court”, “Royals” y los temas de su nuevo disco “Virgin”. 

Turnstile regresará a nuestro país, con su propuesta hardcore que promete ser el punto alto de energía para el segundo día. El sábado también estarán presente Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes.

Domingo 15 de marzo

El pop de Chappell Roan será uno de los protagonistas de la última jornada de Lollapalooza, la artista que se ha convertido en todo un fenómeno y que ha cautivado al público con canciones como “Pink Pony Club”, “Good Luck, Babe!”, “The Subway”, entre otras. La música electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi encabezarán el cierre del festival. El domingo también contará con las presentaciones de Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, entre otros.

