Lollapalooza Chile 2026 confirmó su lineup: estos son los artistas que actuarán al Parque O'Higgins

El pop de Chappell Roan será uno de los protagonistas de la última jornada de Lollapalooza, la artista que se ha convertido en todo un fenómeno y que ha cautivado al público con canciones como “Pink Pony Club”, “Good Luck, Babe!”, “The Subway”, entre otras. La música electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi encabezarán el cierre del festival. El domingo también contará con las presentaciones de Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, entre otros.