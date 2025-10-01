Secciones
Qué era la extraña criatura que apareció en Paillaco: la explicación oficial del SAG

Este martes se viralizaron las fotos de los restos de una extraña criatura que a simple vista no podía identificarse.

Hace 1 Hs

Un macabro hallazgo alteró la tranquilidad de Reumén, en Paillaco, Región de Los Ríos: el cadáver de un animal “no identificado” apareció en el patio de una vivienda, encontrado por una vecina que de inmediato dio aviso a las autoridades. De acuerdo con medios locales, personal del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) retiró los restos para analizarlos y determinar su origen.

En la comunidad no tardaron en circular versiones que iban desde la posibilidad de que se tratara de un ave calcinada y disecada, hasta un murciélago o un roedor. Incluso algunos se atrevieron a vincularlo con el mítico “Chupacabras”. No obstante, desde el SAG aún no se ha entregado una respuesta oficial.

Pese a todas las especulaciones, el zoólogo Felipe Rabanal despejó las dudas y aseguró “en un 100%” que acá no hay ningún misterio. "Se trata de un ave electrocutada y en descomposición", explicó el especialista en diálogo con diario El Día. "Simplemente se está viendo en una posición anatómica incorrecta, que da la sensación de ser una criatura rara“, agregó.

“Las fotografías son buenas, lo que pasa es que la composición de la foto da para confusión, pero si se analiza bien el animal posa al revés. Lo que parece una cola es un cuello, lo que parece unas manos son en realidad patas y lo que parecen pies son alas“, añadió el zoólogo.

Finalmente apuntó que “es difícil dar con la especie, pero podría ser una bandurria o un ave zancuda calcinada, pero en ningún caso es un animal raro“.

