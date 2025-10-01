Secciones
Kaminski molesto con las declaracione de Camila Andrade: “Estoy en otra, decepcionado con su actitud”

Francisco Kaminski opinó sobre la entrevista que su ex pareja dio en el programa OnlyFama en la que contó detalles de su ruptura.

Hace 1 Hs

Francisco Kaminski reaccionó a la entrevista que Camila Andrade, su ex pareja, dio en el programa OnlyFama, en la que habló de su quiebre. "No tengo nada que decir de sus declaraciones, no tengo ninguna opinión al respecto”, partió diciendo el locutor en Sígueme.

El animador también sentencio: "estoy en otra, decepcionado con su actitud, con su entrevista, desilusionado, nada más que eso. Y no me voy a referir a ella en ningún aspecto, porque no corresponde, porque tengo códigos”.

Camila Andrade aseguró que Francisco Kaminski tiene problemas con el alcohol: "Hubo episodios desagradables"

Kaminski también mencionó que “mantengo un hermoso recuerdo de un año y medio de una relación maravillosa donde nunca hubo conflictos, donde nunca hubo problemas, donde nunca hubo más que amor, cariño, respeto de ambas partes. Así que eso es lo que te puedo contar”.

¿Qué dijo Camila Andrade sobre su relación Francisco Kaminiski?

La influencer debió aclarar los rumores que decían que Francisco irrumpió en su departamento bajo el efecto del alcohol, Camila lo confirmó, y partió entregando el contexto.

En diciembre del año pasado, Andrade se sentó a conversar con Kaminski producto de su consumo de alcohol, ya que en contextos sociales “a él se le pasó la mano con el copete y tuve que ponerle un párale, marqué un límite (...) Hubo varios episodios en el que me sentí decepcionada”.

Al relatar cómo llegó a esta escandalosa ruptura, Camila comentó que le pidió dejar de vivir juntos y tener una relación puertas afuera. “Yo sentí que nunca le agradó mucho esa decisión, pero era tómalo o déjalo. Él efectivamente me ayuda en este cambio de casa”, contó.

A los tres días de que comenzó a vivir sola, la actitud de su pareja cambió. “Empezó a ponerse súper descalificador conmigo, y adoptó una conducta distinta. Esto coincidió con que volvió a tomar, por todo esto que le ha pasado en el último tiempo”, añadió.

