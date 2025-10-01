Escándalo en los pasillos de TV+: filtraron el audio de la pelea entre Raquel Argandoña y Daniella Campos

En el audio, se puede escuchar a Raquel enfrentando a Daniella por la difusión de la imagen: “Te lo voy a decir porque yo no soy ni maraca ni puta. Pero tú ayer dijiste que el pi... de Félix Ureta no era el de esa fotografía, y tú sabías que no era porque se lo dijiste a Viñuela. Y yo enfrento las hueás. Porque tú dijiste que yo había fotografiado el pi... de Félix o lo había filmado y se lo había mandado a Hernán Calderón”.