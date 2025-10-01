Secciones
Escándalo en los pasillos de TV+: filtraron el audio de la pelea entre Raquel Argandoña y Daniella Campos

La filtración de una supuesta foto íntima de Félix Ureta desató la fuerte discusión entre ambas animadoras. VIDEO.

Hace 1 Hs

Raquel Argandoña y Daniella Campos se encuentran en el ojo de la tormenta tras la filtración de un audio que reveló los fuertes intercambios que protagonizaron mientras compartían pantalla en TV+.

La grabación, que fue difundida por Sergio Rojas, evidenció el fuerte encontrón entre las figuras televisivas, que habría comenzado por la circulación de una supuesta foto íntima de Félix Ureta, pareja de la animadora de Tal Cual.

En el audio, se puede escuchar a Raquel enfrentando a Daniella por la difusión de la imagen: “Te lo voy a decir porque yo no soy ni maraca ni puta. Pero tú ayer dijiste que el pi... de Félix Ureta no era el de esa fotografía, y tú sabías que no era porque se lo dijiste a Viñuela. Y yo enfrento las hueás. Porque tú dijiste que yo había fotografiado el pi... de Félix o lo había filmado y se lo había mandado a Hernán Calderón”.

Escándalo en TV+: Argandoña y Campos se dijeron de todo tras la difusión de una foto

“¡Escúchame! Se lo dijiste. Yo no soy ni maraca ni puta. Preocúpate de la foto que te sacó a ti Hernán Calderón con tu zo... que se la anda mostrando a todos sus amigos, porque cuando te estabas acostando con él tu costumbre es regalar un sostén", agregó. 

Para finalizar la discusión, Raquel sostuvo:  “Así que tú eres una puta y maraca, y te lo digo en tu cara. Ten mucho cuidado conmigo porque tú no me conoces".

