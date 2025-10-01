El rating del martes: el mensaje presidencial y el Mundial Sub-20 fueron lo más visto de la tv chilena

Una nueva disputa por el rating se vivió el martes 30 de septiembre en la televisión chilena. La jornada estuvo marcada por dos factores que impactaron la programación habitual: el fútbol y la cadena nacional del presidente Gabriel Boric.
De acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media, el mensaje presidencial se transformó en lo más visto del día, con un promedio de 2,5 millones de espectadores y un alcance total de 3,1 millones.
En segundo lugar se ubicó el partido del Mundial Sub 20: Chile vs Japón, que convocó a 1,6 millones de televidentes y alcanzó a 3,3 millones de personas, convirtiéndose en el contenido con mayor alcance de la jornada.
Más atrás, la teleserie de Mega “Reunión de Separados” registró 810.000 espectadores y un alcance de 1,3 millones, quedándose con el tercer puesto.
En cuarto lugar apareció CHV Noticias Central, con 767.000 televidentes y un alcance de 1,4 millones. Finalmente, cerrando el top five, la ficción “El jardín de Olivia” logró 588.000 espectadores y 778.000 de alcance.