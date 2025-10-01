Una por una: conocé las ayudas económicas que se entregarán durante octubre en Chile

Octubre será un mes clave para miles de familias chilenas que podrán acceder a distintos beneficios estatales. Tal como ha ocurrido durante 2025, el Estado entregará bonos, subsidios y pensiones destinados principalmente a familias, trabajadores, dueñas de casa y adultos mayores.
Estos aportes llegan justo después de Fiestas Patrias, una época donde los gastos suelen incrementarse, por lo que resultan de gran ayuda para sus beneficiarios.
Pensión Garantizada Universal (PGU)
Pago mensual de hasta $224.004 para adultos mayores de 65 años que cumplan con los requisitos.
Desde septiembre, los beneficiarios de 82 años o más reciben $250.000. Aplica para quienes no pertenezcan al 10% más rico del país, tengan residencia acreditada y una pensión base inferior a $1.210.828.
El pago se realiza a través del IPS o las AFP junto a la jubilación.
Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)
Para trabajadoras entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el RSH. Entrega pagos mensuales o anuales. En octubre, el pago se realizará el jueves 30.
El monto puede llegar hasta $44.157, dependiendo de la renta.
Subsidio al Empleo Joven (SEJ)
Dirigido a trabajadores entre 18 y 24 años del 40% más vulnerable. Entrega hasta $44.157 mensuales, según el sueldo.
El pago de octubre también será el jueves 30.
Subsidio Familiar Automático
Se entrega de forma automática, sin postulación.
Monto: $22.007 por carga familiar o $44.014 si existe discapacidad acreditada. Beneficia a hogares del 40% más vulnerable.
Subsidio Familiar Tradicional (SUF)
Para familias del 60% más vulnerable que no puedan mantener a sus cargas.
Aporte mensual de $22.007 por carga y $44.014 en caso de discapacidad.
Se solicita en la municipalidad correspondiente.
Bono Asistencia Escolar
Entrega $11.000 mensuales a estudiantes de 6 a 18 años de educación básica o media. Requiere un mínimo de 85% de asistencia.
Se paga automáticamente al integrante de la familia que recibe los beneficios sociales.
Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)
Beneficio mensual por 24 meses para familias que participan en programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Montos entre $12.398 y $23.694, según el mes de entrega.
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)
Para personas entre 18 y 64 años en situación de invalidez sin derecho a otra pensión. Desde septiembre, el monto es de $250.000 mensuales.
Asignación Familiar
Beneficio para trabajadores dependientes e independientes. Monto por carga familiar varía según sueldo: Hasta $598.698: $22.007. Entre $598.699 y $874.460: $13.505. Entre $874.461 y $1.363.858: $4.267.
Otros bonos disponibles en octubre
Además, durante este mes también se pueden solicitar otros aportes estatales como:
Bono por Hijo
Bono de Reconocimiento
Bono Bodas de Oro
Aporte Familiar Permanente