Secciones
Mundo

Una por una: conocé las ayudas económicas que se entregarán durante octubre en Chile

Estos aportes llegan justo después de Fiestas Patrias, una época donde los gastos suelen incrementarse, por lo que resultan de gran ayuda para sus beneficiarios.

Una por una: conocé las ayudas económicas que se entregarán durante octubre en Chile
Hace 1 Hs

Octubre será un mes clave para miles de familias chilenas que podrán acceder a distintos beneficios estatales. Tal como ha ocurrido durante 2025, el Estado entregará bonos, subsidios y pensiones destinados principalmente a familias, trabajadores, dueñas de casa y adultos mayores.

Estos aportes llegan justo después de Fiestas Patrias, una época donde los gastos suelen incrementarse, por lo que resultan de gran ayuda para sus beneficiarios.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Pago mensual de hasta $224.004 para adultos mayores de 65 años que cumplan con los requisitos.

Desde septiembre, los beneficiarios de 82 años o más reciben $250.000. Aplica para quienes no pertenezcan al 10% más rico del país, tengan residencia acreditada y una pensión base inferior a $1.210.828.

El pago se realiza a través del IPS o las AFP junto a la jubilación.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Para trabajadoras entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el RSH. Entrega pagos mensuales o anuales. En octubre, el pago se realizará el jueves 30.

El monto puede llegar hasta $44.157, dependiendo de la renta.

Subsidio al Empleo Joven (SEJ)

Dirigido a trabajadores entre 18 y 24 años del 40% más vulnerable. Entrega hasta $44.157 mensuales, según el sueldo.

El pago de octubre también será el jueves 30.

Subsidio Familiar Automático

Se entrega de forma automática, sin postulación.

Monto: $22.007 por carga familiar o $44.014 si existe discapacidad acreditada. Beneficia a hogares del 40% más vulnerable.

Subsidio Familiar Tradicional (SUF)

Para familias del 60% más vulnerable que no puedan mantener a sus cargas.

Aporte mensual de $22.007 por carga y $44.014 en caso de discapacidad.

Se solicita en la municipalidad correspondiente.

Bono Asistencia Escolar

Entrega $11.000 mensuales a estudiantes de 6 a 18 años de educación básica o media. Requiere un mínimo de 85% de asistencia.

Se paga automáticamente al integrante de la familia que recibe los beneficios sociales.

Bono de Protección (Bono Dueña de Casa)

Beneficio mensual por 24 meses para familias que participan en programas de Chile Seguridades y Oportunidades. Montos entre $12.398 y $23.694, según el mes de entrega.

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

Para personas entre 18 y 64 años en situación de invalidez sin derecho a otra pensión. Desde septiembre, el monto es de $250.000 mensuales.

Asignación Familiar

Beneficio para trabajadores dependientes e independientes. Monto por carga familiar varía según sueldo: Hasta $598.698: $22.007. Entre $598.699 y $874.460: $13.505. Entre $874.461 y $1.363.858: $4.267.

Otros bonos disponibles en octubre

Además, durante este mes también se pueden solicitar otros aportes estatales como:

Bono por Hijo

Bono de Reconocimiento

Bono Bodas de Oro

Aporte Familiar Permanente

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bono por Deber Asistencia Escolar: cómo funciona y quiénes pueden recibirlo en Chile

Bono por Deber Asistencia Escolar: cómo funciona y quiénes pueden recibirlo en Chile

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Comentarios