Yamila Reyna, tras ser eliminada de Top Chef VIP: “Me fui en el momento exacto”

Yamila Reyna rompió el silencio tras su eliminación de Top Chef VIP. Evaluó su desempeño en la competencia y contó qué habría hecho con el premio. “Me fui en el momento exacto”, aseguró la animadora.
En diálogo con el portal Página 7, la actriz reconoció que no pudo identificar qué le jugó en contra en la eliminación, pero aseguró que sintió que era el momento de salir del programa.
“Los tres finalistas tenían muchísimas más ganas que yo de llegar a la final. Yo entré por un desafío personal, por los miedos después del accidente que tuve en MasterChef, y conseguí romper esa barrera. Con eso me doy por pagada”, expresó.
La trasandina destacó además que nunca pensó llegar tan lejos en la competencia y que se marchó satisfecha con lo conseguido. “Entré para ponerme a prueba y ver hasta dónde podía llegar en las cocinas, porque en MasterChef me quedó esa materia pendiente. Se logró el objetivo y con eso me fui más que feliz. Eso se notó en mi despedida”, agregó.
Qué habría hecho con el premio
Antes de abandonar el programa, Yamila y los finalistas pudieron ver el auto que forma parte del premio. La humorista confesó que, de haber ganado, habría usado el dinero principalmente para viajar, uno de sus grandes gustos.
“Soy una viajera de corazón. Creo que habría disfrutado viajando, y el resto lo habría invertido en un pie para una propiedad”, comentó.