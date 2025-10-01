Paula Echevarría y un minivestido que alarga sus piernas a los 48 años

Un diseño al alcance de muy pocas

Aunque el vestido de Paula aún no está disponible en la web de la firma, existe un modelo muy similar: en color naranja con un sol amarillo en la cintura, confeccionado a mano, disponible desde la talla XS a la XL y con un precio de 1.150 dólares. Una pieza exclusiva que, al igual que el de la actriz, encarna el poder de los llamados tonos vitamina, perfectos para cualquier época del año.