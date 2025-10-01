Paula Echevarría y un minivestido que alarga sus piernas a los 48 años

Paula Echevarría volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la presentación de la nueva colección Hydra Revitaliza de Pantene, la primera gran alfombra roja del otoño dedicada al mundo de la belleza. La actriz, que lleva casi dos décadas como embajadora de la firma, compartió photocall con Violeta Mangriñán, ambas referentes de una melena fuerte y brillante, sello distintivo de la marca.
En el evento, Echevarría no solo habló de los trucos de cuidado capilar que ha aprendido gracias a su vínculo con Pantene —como evitar desenredar el pelo mojado para no partirlo o dejar la mascarilla aplicada toda la noche—, sino que también deslumbró con un look que dio mucho que hablar.
El minivestido que roba protagonismo
La actriz escogió un minivestido de Songs of Siren, ajustado al cuerpo, con tirantes finos, escote cuadrado y una sugerente abertura en la falda. Una elección perfecta para presumir de piernas tonificadas a los 48 años, que además lograba un efecto óptico de mayor longitud.
El diseño, en lentejuelas amarillas, realzaba el bronceado que aún conserva del verano, mientras que el detalle en forma de sol oscuro en la cintura afinaba su silueta y acentuaba su figura de reloj de arena. Echevarría completó el look con unos pendientes largos y unas sandalias negras de tacón fino y muy alto, un conjunto que confirma por qué sigue siendo uno de los grandes referentes de estilo en España.
Un diseño al alcance de muy pocas
Aunque el vestido de Paula aún no está disponible en la web de la firma, existe un modelo muy similar: en color naranja con un sol amarillo en la cintura, confeccionado a mano, disponible desde la talla XS a la XL y con un precio de 1.150 dólares. Una pieza exclusiva que, al igual que el de la actriz, encarna el poder de los llamados tonos vitamina, perfectos para cualquier época del año.
Con este look, Paula Echevarría demuestra que la edad no es un límite para deslumbrar y que su estilo sigue marcando tendencia tanto en la alfombra roja como en el día a día.