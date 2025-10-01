Tras la ola de calor, se esperan lluvias durante el fin de semana en gran parte de Chile: el pronóstico

La zona central del país, y en particular la Región Metropolitana, vivirá días de contrastes en el pronóstico del tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 1 de octubre Santiago alcanzará los 28 °C de máxima, antesala de los 30 °C previstos para el jueves 2, considerado el día más caluroso de la semana.