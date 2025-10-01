Tras la ola de calor, se esperan lluvias durante el fin de semana en gran parte de Chile: el pronóstico

La zona central del país, y en particular la Región Metropolitana, vivirá días de contrastes en el pronóstico del tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este miércoles 1 de octubre Santiago alcanzará los 28 °C de máxima, antesala de los 30 °C previstos para el jueves 2, considerado el día más caluroso de la semana.
Sin embargo, el calor dará paso rápidamente a un cambio de escenario: el viernes 3 las temperaturas descenderán y se espera la llegada de frío y lluvias.
De acuerdo a la plataforma especializada Meteored, un sistema frontal intenso, acompañado de un río atmosférico categoría tres a cuatro, avanzará desde la Patagonia hacia el centro norte del país.
Este fenómeno traerá lluvias abundantes en las regiones de Aysén y Magallanes, además de chubascos dispersos en la Patagonia durante miércoles y jueves. El frente sería tan intenso que sus remanentes llegarán hasta la Región de Coquimbo el sábado 4 de octubre, afectando a gran parte del territorio nacional.
El tiempo en Chile: ¿qué regiones tendrán precipitaciones este fin de semana?
El pronóstico actual indica que 12 de las 16 regiones de Chile tendrán precipitaciones este sábado: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
De esta manera, el inicio de octubre estará marcado por un cambio brusco de condiciones meteorológicas, pasando del calor casi veraniego a un escenario lluvioso y frío en gran parte del país.