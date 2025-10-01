Secciones
Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas se verán afectadas este miércoles 1 de octubre de 2025?

Las interrupciones se extenderán hasta por siete horas en algunos casos y buscan mejorar la calidad del servicio, informó Enel.

ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en cinco comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com. ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en cinco comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com.
Hace 1 Hs

Varios sectores de la capital se verán afectados este miércoles 1 de octubre por cortes de energía programados por la empresa Enel

Según informó la compañía, las interrupciones se extenderán hasta por siete horas en algunos casos y buscan mejorar la calidad del servicio, realizar labores de mantenimiento y conectar nuevos clientes.

En total, cinco comunas de la Región Metropolitana estarán sin suministro eléctrico durante distintas franjas horarias: Las Condes, Santiago, Lo Prado, Ñuñoa y San Miguel.

Cortes de luz en Chile: ¿hasta qué hora se extenderán?

- Las Condes: de 10.30 a 16.30 

- Santiago: de 10 a 16

- Lo Prado: de 10 a 14

- Ñuñoa: de 10 a 17

- San Miguel: de 15 a 18

Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte de un plan para optimizar la experiencia de los usuarios en la capital.

Además, recordaron que los clientes pueden acceder al detalle de los trabajos y sectores específicos afectados en el sitio web oficial de Enel.

En el caso de personas electrodependientes, la compañía puso a disposición líneas telefónicas de contacto para informar cualquier urgencia: 600 696 0000 – 800 800 696 – 22 696 0000.

