El eclipse total de Sol que oscurecerá España en 2026: estas son las ciudades donde se verá al completo

El cielo de España se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse solar total, un evento que durará cerca de cuatro horas y media y que solo podrá disfrutarse en su totalidad en algunas zonas del país.
El eclipse, que comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y concluirá a las 21:58 en el océano Atlántico, será visible de manera parcial en gran parte de Europa, el oeste de África y el norte de Norteamérica. Sin embargo, en España el espectáculo alcanzará su máxima expresión en el norte peninsular y en las Islas Baleares, donde la Luna cubrirá por completo al Sol.
Dónde y cuándo se verá el eclipse en España
El primer punto donde se podrá observar será Galicia, concretamente en A Coruña, donde dará inicio a las 19:31 horas y alcanzará su punto máximo a las 20:28 horas. En Burgos, por ejemplo, comenzará a las 19:33 horas, llegando a su totalidad a las 20:29 horas y prolongándose hasta la puesta de sol.
La línea de centralidad —los lugares donde el eclipse tendrá mayor duración— pasará muy cerca de ciudades como Avilés, Oviedo, Aranda de Duero, Soria, Peñíscola y Palma de Mallorca. En esta última, el fenómeno arrancará a las 19:38 horas y tendrá su punto máximo a las 20:32 horas, convirtiendo a Baleares en la última comunidad desde la que podrá verse el eclipse total.
Ciudades que vivirán el eclipse total de Sol
Aunque el fenómeno será visible de forma parcial desde toda España, estas son las capitales de provincia donde se verá en su totalidad, junto a la hora de su punto máximo:
A Coruña: 20:28 h
Lugo: 20:29 h
Oviedo: 20:28 h
Santander: 20:27 h
Bilbao: 20:28 h
Vitoria-Gasteiz: 20:28 h
Lleida: 20:29 h
Tarragona: 20:30 h
León: 20:29 h
Palencia: 20:30 h
Burgos: 20:29 h
Zamora: 20:31 h
Valladolid: 20:31 h
Soria: 20:30 h
Segovia: 20:32 h
Zaragoza: 20:30 h
Teruel: 20:32 h
Guadalajara: 20:32 h
Cuenca: 20:32 h
Castellón de la Plana: 20:32 h
Valencia: 20:33 h
Palma: 20:32 h
Una experiencia única antes del eclipse más largo del siglo XXI
Este eclipse total será la antesala del eclipse solar más largo del siglo XXI, que ocurrirá en agosto de 2027. Por ello, expertos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del Instituto Geográfico Nacional han publicado recomendaciones y un listado completo de municipios desde los que se podrá observar de forma segura este fenómeno.
Con una duración que rozará las cuatro horas y media y un recorrido que teñirá de sombra parte del norte de España y Baleares, el eclipse del 2026 se perfila como una cita ineludible para los amantes de la astronomía y para cualquiera que desee ser testigo de cómo el día se convierte en noche por unos minutos.