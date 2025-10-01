El eclipse total de Sol que oscurecerá España en 2026: estas son las ciudades donde se verá al completo

El eclipse, que comenzará a las 17:34 horas en el mar de Bering y concluirá a las 21:58 en el océano Atlántico, será visible de manera parcial en gran parte de Europa, el oeste de África y el norte de Norteamérica. Sin embargo, en España el espectáculo alcanzará su máxima expresión en el norte peninsular y en las Islas Baleares, donde la Luna cubrirá por completo al Sol.