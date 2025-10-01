Secciones
"Golpes de pies y puños": Jean Paul Pineda fue detenido tras violenta pelea con su pareja

La pareja fue trasladada al SAPU Villa O’Higgins, donde se constató que presentaban lesiones leves. Posteriormente, ambos quedaron bajo custodia policial.

Hace 1 Hs

El ex futbolista Jean Paul Pineda fue detenido luego de protagonizar una violenta pelea con su actual pareja en un domicilio ubicado en calle Froilán Roa, en la comuna de La Florida.

Según informaron fuentes de Carabineros, ambos se encontraban consumiendo alcohol cuando comenzaron una discusión que rápidamente escaló a agresiones físicas con golpes de puños y patadas.

Jean Paul Pineda nuevamente detenido 

No obstante, la institución precisó que solo Pineda pasará a control de detención durante la tarde, mientras que su pareja fue liberada.

Este incidente no es aislado en la vida del ex jugador. En marzo de 2024, Pineda ya había sido detenido por un caso de violencia intrafamiliar, luego de la denuncia presentada por su entonces pareja, la conductora de televisión Faloon Larraguibel.

