Secciones
Mundo

La sorprendente mansión en la que ahora vive Kiko Rivera: lujo, piscina y un detalle que nadie esperaba

El hijo de Isabel Pantoja se ha instalado en una exclusiva urbanización de Sevilla. La vivienda, valorada en más de 600.000 euros, está pensada para que sus hijos disfruten de un nuevo hogar.

La sorprendente mansión en la que ahora vive Kiko Rivera: lujo, piscina y un detalle que nadie esperaba
Hace 1 Hs

Después de semanas difíciles, Kiko Rivera empieza a dar un nuevo rumbo a su vida. El DJ y streamer ha dejado atrás la casa familiar y se ha mudado a una impresionante vivienda de más de medio millón de euros, ubicada en una de las mejores urbanizaciones de Sevilla.

Kiko Rivera prepara una canción sobre su ruptura con Irene Rosales: "Es mi manera de expresarme"

Kiko Rivera prepara una canción sobre su ruptura con Irene Rosales: Es mi manera de expresarme

La propiedad, valorada en más de 600.000 euros, está situada a tan solo diez minutos de la residencia de Irene Rosales y sus hijas, lo que facilita el contacto familiar. El inmueble cuenta con 398 metros cuadrados construidos en una parcela de 780 metros, rodeada de un gran jardín con piscina privada y un acogedor porche perfecto para descansar.

Una casa pensada para sus hijos

El nuevo hogar de Kiko dispone de seis dormitorios y cinco baños. “He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las necesidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal”, aseguró el hijo de Isabel Pantoja, que ha mostrado orgulloso algunos de sus rincones en redes.

Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales

Kiko Rivera mostró cómo va quedando la casa que se compró tras su separación con Irene Rosales

Entre sus estancias más destacadas, se encuentra un salón comedor en dos alturas con chimenea de diseño, desde donde Kiko realiza sus directos como streamer. La cocina también llama la atención por su estilo moderno que combina madera y mármol oscuro.

Además, la vivienda incluye una suite con vestidor, un cine privado y una ‘habitación del ocio’, espacio que podría convertirse en el despacho del artista para sus proyectos musicales e incursiones como influencer.

Una operación inmobiliaria con condiciones especiales

Según reveló la revista Semana, Kiko pudo acceder a esta vivienda a pesar de sus conocidos problemas económicos porque la operación incluía una opción de alquiler con derecho a compra y unas condiciones hipotecarias muy ventajosas.

Así, el primo de Anabel Pantoja da un paso importante hacia una nueva etapa personal, apostando por un hogar de lujo en el que no solo busca estabilidad, sino también un entorno en el que sus hijos se sientan plenamente en casa.

Temas EspañaSevilla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Irene Rosales vuelve a la televisión y podría coincidir con Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas

Irene Rosales vuelve a la televisión y podría coincidir con Anabel Pantoja en Bailando con las estrellas

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios