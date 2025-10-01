La sorprendente mansión en la que ahora vive Kiko Rivera: lujo, piscina y un detalle que nadie esperaba

Después de semanas difíciles, Kiko Rivera empieza a dar un nuevo rumbo a su vida. El DJ y streamer ha dejado atrás la casa familiar y se ha mudado a una impresionante vivienda de más de medio millón de euros, ubicada en una de las mejores urbanizaciones de Sevilla.
La propiedad, valorada en más de 600.000 euros, está situada a tan solo diez minutos de la residencia de Irene Rosales y sus hijas, lo que facilita el contacto familiar. El inmueble cuenta con 398 metros cuadrados construidos en una parcela de 780 metros, rodeada de un gran jardín con piscina privada y un acogedor porche perfecto para descansar.
Una casa pensada para sus hijos
El nuevo hogar de Kiko dispone de seis dormitorios y cinco baños. “He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las necesidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal”, aseguró el hijo de Isabel Pantoja, que ha mostrado orgulloso algunos de sus rincones en redes.
Entre sus estancias más destacadas, se encuentra un salón comedor en dos alturas con chimenea de diseño, desde donde Kiko realiza sus directos como streamer. La cocina también llama la atención por su estilo moderno que combina madera y mármol oscuro.
Además, la vivienda incluye una suite con vestidor, un cine privado y una ‘habitación del ocio’, espacio que podría convertirse en el despacho del artista para sus proyectos musicales e incursiones como influencer.
Una operación inmobiliaria con condiciones especiales
Según reveló la revista Semana, Kiko pudo acceder a esta vivienda a pesar de sus conocidos problemas económicos porque la operación incluía una opción de alquiler con derecho a compra y unas condiciones hipotecarias muy ventajosas.
Así, el primo de Anabel Pantoja da un paso importante hacia una nueva etapa personal, apostando por un hogar de lujo en el que no solo busca estabilidad, sino también un entorno en el que sus hijos se sientan plenamente en casa.