La sorprendente mansión en la que ahora vive Kiko Rivera: lujo, piscina y un detalle que nadie esperaba

Una casa pensada para sus hijos

El nuevo hogar de Kiko dispone de seis dormitorios y cinco baños. “He intentado buscar una casa para que mis hijos la disfruten. Que tenga todas las necesidades para ellos y que sientan también la casa como su nuevo hogar. Eso es lo principal”, aseguró el hijo de Isabel Pantoja, que ha mostrado orgulloso algunos de sus rincones en redes.