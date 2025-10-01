Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Por qué es necesario renovar el subsidio

El subsidio por desempleo es una ayuda destinada a quienes han agotado la prestación contributiva o no reúnen las condiciones para acceder a ella. Para mantenerlo, el SEPE exige cumplir con varios requisitos —como estar inscrito como demandante de empleo y no superar ciertos límites de renta—, pero también realizar un trámite fundamental: solicitar su prórroga dentro del plazo establecido.