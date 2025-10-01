Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado los plazos clave para renovar el subsidio por desempleo en España. Se trata de una gestión obligatoria: de no realizarla a tiempo, el beneficiario puede perder el derecho a seguir cobrando esta ayuda, incluso aunque cumpla con todos los requisitos exigidos.
Por qué es necesario renovar el subsidio
El subsidio por desempleo es una ayuda destinada a quienes han agotado la prestación contributiva o no reúnen las condiciones para acceder a ella. Para mantenerlo, el SEPE exige cumplir con varios requisitos —como estar inscrito como demandante de empleo y no superar ciertos límites de renta—, pero también realizar un trámite fundamental: solicitar su prórroga dentro del plazo establecido.
El motivo es que el subsidio no se concede de forma indefinida, sino por periodos limitados. Por eso, cada beneficiario debe renovarlo periódicamente para evitar suspensiones o pérdidas definitivas.
Cambios en las prórrogas desde noviembre de 2024
El SEPE ha introducido una diferencia importante en función de la fecha en la que se reconoció el subsidio:
Antes del 1 de noviembre de 2024: el subsidio se concede por seis meses. Al terminar, hay 15 días hábiles para pedir la prórroga.
Después del 1 de noviembre de 2024: la duración pasó a ser trimestral. Cada tres meses se debe solicitar la renovación, siempre dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento.
Ejemplos prácticos
Subsidio aprobado en enero de 2025: deberá renovarse en los primeros 15 días hábiles de abril.
Subsidio aprobado en julio de 2024: la prórroga correspondería a las dos primeras semanas de enero de 2025.
Qué ocurre si no se renueva a tiempo
No presentar la prórroga dentro del plazo supone la suspensión inmediata del subsidio. Esto significa que se deja de cobrar el mes correspondiente y, aunque en algunos casos se puede recuperar la ayuda en los seis meses siguientes, los pagos no son retroactivos.
Ejemplo: si un subsidio trimestral finaliza en septiembre y la prórroga se solicita recién en diciembre, el beneficiario habrá perdido los pagos de octubre y noviembre, aunque siga teniendo derecho a la ayuda a partir de la nueva solicitud.
Si el trámite no se realiza en absoluto, la persona pierde definitivamente la ayuda y deberá iniciar un nuevo expediente desde cero, lo que puede retrasar el cobro durante varias semanas o meses.
Cómo solicitar la prórroga del subsidio
El SEPE ofrece dos vías para llevar a cabo la renovación:
De forma presencial: acudiendo a una oficina del SEPE con el formulario de solicitud y la documentación que acredite que se siguen cumpliendo los requisitos.
Por Internet: a través de la sede electrónica del SEPE, con Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico.
En la mayoría de los casos, la resolución llega en pocos días y suele ser favorable si no ha habido cambios en la situación del solicitante. En caso de denegación, existe la posibilidad de presentar una revisión aportando la documentación necesaria.