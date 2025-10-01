Andy y Lucas, en crisis: cancelan su concierto en A Coruña y crecen los rumores de ruptura definitiva

La situación de Andy y Lucas parece entrar en su punto más delicado. Cuando apenas restaban cinco conciertos para cerrar su gira de despedida, Últimos acordes, el dúo gaditano ha anunciado la cancelación de su concierto previsto para el domingo 5 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña.
Según informó la promotora Cersa Music, la anulación se debe a “problemas en la producción del concierto”, y confirmaron que se procederá a gestionar los reembolsos correspondientes a quienes habían adquirido entradas.
Sin embargo, esta noticia coincide con unas contundentes declaraciones de Andy en El Debate, donde reconoció: “Yo, personalmente, lo he pasado muy mal desde mayo. Incluso habría suspendido la gira”. Palabras que avivan aún más las especulaciones sobre la salud artística del dúo y su posible distanciamiento.
Rumores de mala relación
La tensión entre ambos no es nueva. Hace unas semanas, Lucas sorprendió en un programa de televisión con declaraciones poco favorables hacia su compañero: “No tiene esa disciplina. No vale para hacer eso. Es como si yo intento ser cámara, pues no valgo. No quiero dejarlo por los suelos, pero es que no”.
Además, el cantante reveló que es él quien gestiona prácticamente todo dentro del grupo: “Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Yo puse el dinero y desde entonces lo llevo todo: pago a los músicos, al propio Andy, gestiono el merchandising, hablo con el representante...”.
Estas palabras no sentaron nada bien en el entorno de Andy. De hecho, en Espejo Público, la periodista Gema López aseguró que Andy “se siente engañado”. Una persona cercana al cantante fue aún más tajante: “Ya se ha cansado porque ve que Lucas está siendo demasiado polémico, no solo es por la música. Quiere salir de ahí y desvincularse por completo”.
Una gira que se tambalea
Aunque en un principio se presentó como una despedida cargada de nostalgia y emoción, la gira Últimos acordes se ha visto empañada por los conflictos internos. Entre acusaciones cruzadas, reproches públicos y ahora la cancelación de uno de sus conciertos clave, el futuro de Andy y Lucas parece más incierto que nunca.
Lo que debería ser un adiós por todo lo alto podría terminar siendo el reflejo de una relación artística rota, donde cada declaración añade más dudas sobre si el dúo gaditano conseguirá cerrar su historia musical de forma conjunta.