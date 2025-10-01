Tercer muerto por fiebre del Nilo Occidental en España este año: un hombre de 77 años en Don Benito

Situación de vigilancia en Extremadura

El SES ha informado a las ocho áreas de salud de la región para que mantengan una actitud de alerta ante cualquier sospecha clínica compatible. El objetivo es reforzar la capacidad diagnóstica y de respuesta, dado que el virus sigue circulando en distintas zonas del país, especialmente en Andalucía y Extremadura, donde se han detectado mosquitos transmisores en campañas de vigilancia.