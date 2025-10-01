Secciones
Mundo

Tercer muerto por fiebre del Nilo Occidental en España este año: un hombre de 77 años en Don Benito

20 casos confirmados en Extremadura en 2025

Tercer muerto por fiebre del Nilo Occidental en España este año: un hombre de 77 años en Don Benito
Hace 1 Hs

Un hombre de 77 años, ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz), ha fallecido por fiebre del Nilo Occidental. Con este caso, ya son tres las muertes registradas en España en lo que va de 2025 a causa de esta enfermedad, según ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

20 casos confirmados de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, en 2025

El SES también ha notificado un nuevo caso en la región, correspondiente a una mujer de 62 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva. En total, Extremadura suma 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en 2025, tres de ellos asintomáticos detectados en el Banco de Sangre.

Actualmente, cinco pacientes permanecen hospitalizados en Don Benito-Villanueva y uno en Mérida. El año pasado, la región contabilizó 32 casos y tres fallecidos.

¿Qué es la fiebre del Nilo Occidental?

La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Aunque la mayoría de las infecciones (alrededor del 80%) son asintomáticas, en algunos casos puede causar fiebre alta, dolor muscular, cefaleas intensas e incluso evolucionar hacia complicaciones neurológicas graves.

Las autoridades sanitarias recuerdan que no existe una vacuna específica para humanos y que la prevención es la principal medida de protección.

Recomendaciones del Servicio Extremeño de Salud

El SES ha emitido una serie de consejos para reducir el riesgo de contagio:

Mantener en buen estado piscinas, estanques o balsas.

Vaciar objetos que puedan acumular agua (platos bajo tiestos, cubos, juguetes, neumáticos, bebederos de animales, etc.).

Tapar recipientes con agua en exteriores.

Mantener limpios canalones y desagües.

Usar ropa clara, de manga larga y pantalón largo, además de calzado cerrado.

Evitar perfumes y jabones aromatizados que atraen mosquitos.

Aplicar repelentes e insecticidas autorizados en piel y ropa.

Instalar mosquiteras en puertas y ventanas.

Situación de vigilancia en Extremadura

El SES ha informado a las ocho áreas de salud de la región para que mantengan una actitud de alerta ante cualquier sospecha clínica compatible. El objetivo es reforzar la capacidad diagnóstica y de respuesta, dado que el virus sigue circulando en distintas zonas del país, especialmente en Andalucía y Extremadura, donde se han detectado mosquitos transmisores en campañas de vigilancia.

Temas EspañaMéridaExtremadura
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

Elsa Pataky deslumbra en Madrid con el vestido de novia corto de Vivienne Westwood que ya llevó Charli XCX en su boda

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

España: Arantxa de Benito rompió el silencio sobre la enfermedad de Marina Romero, nuera de Makoke

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Mercadona ofrece empleo sin experiencia: tres días a la semana y más de 1.200 euros

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Un albañil español revela por qué nadie quiere trabajar en la construcción

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: Hay que cruzar los dedos

Makoke revela cómo está su nuera Marina Romero tras la cirugía: "Hay que cruzar los dedos"

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Quemas de cañaverales en Tucumán: contaminación, controles y un arraigo difícil de erradicar

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios