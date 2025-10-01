Cuánto cuesta alojarse una noche en el exclusivo hotel que Lionel Messi acaba de inaugurar en la costa de Cádiz

¿Cuánto cuesta alojarse en el Hotel MiM Sotogrande?

La exclusividad tiene su precio. Una noche en el hotel puede rondar los 280 euros para dos personas en una habitación estándar, aunque las suites más exclusivas pueden alcanzar hasta los 1.115 euros por noche. Cifras que lo convierten en un alojamiento de lujo al alcance de pocos, pero que ya lo han posicionado como uno de los hoteles de referencia en Sotogrande y la Costa de la Luz.