Cuánto cuesta alojarse una noche en el exclusivo hotel que Lionel Messi acaba de inaugurar en la costa de Cádiz

Lionel Messi no solo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, también es un empresario con una creciente presencia en el sector hotelero. El argentino, actualmente jugador del Inter Miami, es propietario de la cadena MiM Hoteles, que ya cuenta con establecimientos en Ibiza, Mallorca, Baqueira-Beret y Andorra. Ahora, acaba de sumar a su colección un nuevo alojamiento de lujo en la provincia de Cádiz: el Hotel MiM Sotogrande.
Un hotel de lujo en Sotogrande, el destino más exclusivo de Cádiz
Situado junto al puerto deportivo de Sotogrande, una de las urbanizaciones más lujosas de Europa, el Hotel MiM Sotogrande ofrece unas vistas únicas del Mediterráneo, el Peñón de Gibraltar y la costa africana. El complejo, de cinco estrellas, destaca por su diseño elegante, inspirado en la esencia marinera, y por la exclusividad de cada detalle pensado para sus huéspedes.
El hotel cuenta con 45 habitaciones de alto nivel, una piscina exterior con terraza frente al mar, un completo spa y distintos espacios diseñados para disfrutar de una estancia de relax y confort en plena Costa de la Luz.
El sello Messi también en la gastronomía
La presencia del futbolista se percibe en varios rincones del alojamiento. Uno de ellos es el restaurante Hincha, cuyo nombre hace referencia directa a su figura y donde los comensales pueden disfrutar de una cuidada propuesta gastronómica con el mar como protagonista.
Además, los amantes del fútbol podrán contemplar en el hotel uno de los ocho Balones de Oro que Messi ha ganado a lo largo de su carrera, un atractivo añadido para quienes siguen de cerca su trayectoria deportiva.
¿Cuánto cuesta alojarse en el Hotel MiM Sotogrande?
La exclusividad tiene su precio. Una noche en el hotel puede rondar los 280 euros para dos personas en una habitación estándar, aunque las suites más exclusivas pueden alcanzar hasta los 1.115 euros por noche. Cifras que lo convierten en un alojamiento de lujo al alcance de pocos, pero que ya lo han posicionado como uno de los hoteles de referencia en Sotogrande y la Costa de la Luz.