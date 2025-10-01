Secciones
Mundo

Cuánto cuesta alojarse una noche en el exclusivo hotel que Lionel Messi acaba de inaugurar en la costa de Cádiz

El exfutbolista del FC Barcelona abre el Hotel MiM Sotogrande, un alojamiento de cinco estrellas con vistas al Mediterráneo y todo tipo de lujos.

Hotel MIM Sotogrande, en la provincia de Cádiz (Andalucía, España)Mim Hoteles Hotel MIM Sotogrande, en la provincia de Cádiz (Andalucía, España)Mim Hoteles
Hace 37 Min

Lionel Messi no solo es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, también es un empresario con una creciente presencia en el sector hotelero. El argentino, actualmente jugador del Inter Miami, es propietario de la cadena MiM Hoteles, que ya cuenta con establecimientos en Ibiza, Mallorca, Baqueira-Beret y Andorra. Ahora, acaba de sumar a su colección un nuevo alojamiento de lujo en la provincia de Cádiz: el Hotel MiM Sotogrande.

Un hotel de lujo en Sotogrande, el destino más exclusivo de Cádiz

Situado junto al puerto deportivo de Sotogrande, una de las urbanizaciones más lujosas de Europa, el Hotel MiM Sotogrande ofrece unas vistas únicas del Mediterráneo, el Peñón de Gibraltar y la costa africana. El complejo, de cinco estrellas, destaca por su diseño elegante, inspirado en la esencia marinera, y por la exclusividad de cada detalle pensado para sus huéspedes.

Cuánto cuesta alojarse una noche en el exclusivo hotel que Lionel Messi acaba de inaugurar en la costa de Cádiz

El hotel cuenta con 45 habitaciones de alto nivel, una piscina exterior con terraza frente al mar, un completo spa y distintos espacios diseñados para disfrutar de una estancia de relax y confort en plena Costa de la Luz.

El sello Messi también en la gastronomía

La presencia del futbolista se percibe en varios rincones del alojamiento. Uno de ellos es el restaurante Hincha, cuyo nombre hace referencia directa a su figura y donde los comensales pueden disfrutar de una cuidada propuesta gastronómica con el mar como protagonista.

Además, los amantes del fútbol podrán contemplar en el hotel uno de los ocho Balones de Oro que Messi ha ganado a lo largo de su carrera, un atractivo añadido para quienes siguen de cerca su trayectoria deportiva.

Cuánto cuesta alojarse una noche en el exclusivo hotel que Lionel Messi acaba de inaugurar en la costa de Cádiz

¿Cuánto cuesta alojarse en el Hotel MiM Sotogrande?

La exclusividad tiene su precio. Una noche en el hotel puede rondar los 280 euros para dos personas en una habitación estándar, aunque las suites más exclusivas pueden alcanzar hasta los 1.115 euros por noche. Cifras que lo convierten en un alojamiento de lujo al alcance de pocos, pero que ya lo han posicionado como uno de los hoteles de referencia en Sotogrande y la Costa de la Luz.

Temas EspañaLionel MessiAndorraMallorca
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
2

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
3

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena
4

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
5

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
6

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Más Noticias
Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

Tafí Viejo recibe $2.300 millones por el Pacto Social

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

Comentarios