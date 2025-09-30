Secciones
Karla Constant se refirió al fin de su relación con Andrés Vilaseca: “Una decisión de mutuo acuerdo”

"Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año", reconoció la animadora de Mundos Opuestos.

Hace 1 Hs

Karla Constant habló públicamente sobre el término de su relación con Andrés Vilaseca, con quien compartió más de diez años de vida y es padre de su hijo menor de nueve años.

Consultada por LUN sobre si la distancia influyó en la ruptura, la comunicadora fue enfática: “No, para nada. Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación”.

“Fue de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas. El tema de los viajes no tuvo nada que ver", añadió. 

Luego, sostuvo: “Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre, además fue una decisión superprocesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene. Fue una decisión mutua por razones ajenas a mi trabajo. Nada que ver con eso”.

Una decisión dolorosa

La conductora destacó que, aunque la decisión fue dolorosa, se manejó con cariño y responsabilidad: “Yo creo que cuando dos personas toman una decisión a conciencia, por supuesto que son decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor”.

Respecto al vínculo familiar con Vilaseca, Constant aseguró: “Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien. Estoy muy tranquila“.

Finalmente, la conductora remarcó que la relación terminó en buenos términos: “Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también supersegura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo. Todo funcionó a la perfección y la experiencia laboral, fantástica, superbuena”.

