Latife Soto lanzó una inquietante predicción sobre un famoso cantante: "Viene con una tristeza grande"

La especialista advirtió que este último trimestre del año “va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos”.

Hace 1 Hs

La tarotista Latife Soto sorprendió este fin de semana con una predicción que generó revuelo. Durante su programa virtual con el periodista de Mega José Antonio Neme, la especialista advirtió que este último trimestre del año “va a traer lutos mundiales. Unos cinco lutos”.

Según sus palabras, uno de esos lutos podría involucrar a un reconocido cantante, cuya muerte estaría provocada por terceros. “Esta (carta) representa a alguien que es del mundo artístico, es hombre y es como si supiera que lo van a matar”, explicó la experimentada vidente. 

Al intentar precisar la identidad del artista, Soto adelantó: “Es como de Costa Rica, Puerto Rico (...) Yo no creo que sea Bad Bunny, me llega como Aniel, Anuel... algo así”.

Neme preguntó directamente: “¿Y lo van a matar?” “Sí. Es como si estuviera escrito, predestinado, no sé, es algo extraño”, respondió Soto.

La tarotista agregó más detalles sobre el estado emocional del cantante: “No sé con quiénes pactarán, pero es como si supiera que le queda poco y él viene con una tristeza muy grande, desde hace mucho tiempo, por una mujer que no le corresponde”.

