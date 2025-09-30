Pancha Merino abrió su corazón y contó detalles inéditos de su separación de Andrea Marocchino

Tras meses de silencio, Pancha Merino decidió abrir su corazón y revelar aspectos inéditos del fin de su relación con el empresario italiano Andrea Marocchino, con quien mantuvo un vínculo de siete años y había anunciado su compromiso.
En diálogo con Revista Velvet, la panelista de Primer Plano relató lo difícil que ha sido enfrentar esta separación: “Cuando no te aman como quieres que te amen, debes soltar”, expresó visiblemente emocionada. “Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ese no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí ni para mis niños que lo adoraban”, aseguró.
“He llorado mucho, más que nunca, pocas veces he llorado tanto. Lo quería y lo quiero, obviamente”, señaló con sinceridad.
Según explicó, no hubo un hecho puntual que provocara el quiebre, sino que se trató de un distanciamiento progresivo. Detalló que parte de la distancia se debió a los cambios en la vida de su pareja: “Él volvió a su círculo íntimo, que son puros cincuentones sin pareja y sin familia. Hombres que frecuentan la noche. Yo nunca tuve nada contra ellos, pero me di cuenta de que nuestras seis personas más cercanas dicen mucho sobre quiénes somos”, afirmó.
A esta situación se sumaron rumores de infidelidad, que se intensificaron luego de que se filtrara una fotografía de Marocchino con otra mujer en un club nocturno. Pancha reconoció que fue Cecilia Gutiérrez quien le mostró la imagen, pero destacó que lo más doloroso no fue la foto en sí: “Igual le puedo dar el beneficio de la duda, porque las fotos eran borrosas. Lo que más me dolió no fueron los rumores, sino cómo se manejaron las emociones y las actitudes en privado", confesó.
La actriz también reveló que el abandono ha marcado su vida: “Mi gran herida de niñez es el abandono, y le tengo terror al abandono”, agregó.
Pancha Merino y su nueva vida tras el quiebre con Andrea Marocchino
En medio de la entrevista, Pancha Merino señaló que hoy su prioridad es sanar y avanzar. “Ante grandes pérdidas, primero me permito sentir: llorar, victimizarme, experimentar rabia… pero luego rápidamente empiezo a accionar para salir de ese estado”, comentó. La actriz anticipó que viajará próximamente a Brasil para visitar un templo de monjes Tupyara como parte de su proceso personal.
Finalmente, Pancha enfatizó que no volverá a referirse públicamente a Andrea Marocchino, dejando el capítulo cerrado: “Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero sí sé que no volveré a hablar de él. La única forma de sanar es permitirse sentir y responsabilizarse de la propia vida”.