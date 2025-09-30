Secciones
Mundo

Pancha Merino abrió su corazón y contó detalles inéditos de su separación de Andrea Marocchino

La panelista de Primer Plano relató lo difícil que ha sido enfrentar este quiebre tras siete años. “Cuando no te aman como quieres que te amen, debes soltar”, afirmó.

Pancha Merino abrió su corazón y contó detalles inéditos de su separación de Andrea Marocchino
Hace 33 Min

Tras meses de silencio, Pancha Merino decidió abrir su corazón y revelar aspectos inéditos del fin de su relación con el empresario italiano Andrea Marocchino, con quien mantuvo un vínculo de siete años y había anunciado su compromiso.

En diálogo con Revista Velvet, la panelista de Primer Plano relató lo difícil que ha sido enfrentar esta separación: “Cuando no te aman como quieres que te amen, debes soltar”, expresó visiblemente emocionada. “Yo me enamoré de un hombre y el 20 de julio fue otra persona la que se fue. Ese no era mi Andrea. Y no volvió nunca más, ni para mí ni para mis niños que lo adoraban”, aseguró.

“He llorado mucho, más que nunca, pocas veces he llorado tanto. Lo quería y lo quiero, obviamente”, señaló con sinceridad.

Según explicó, no hubo un hecho puntual que provocara el quiebre, sino que se trató de un distanciamiento progresivo. Detalló que parte de la distancia se debió a los cambios en la vida de su pareja: “Él volvió a su círculo íntimo, que son puros cincuentones sin pareja y sin familia. Hombres que frecuentan la noche. Yo nunca tuve nada contra ellos, pero me di cuenta de que nuestras seis personas más cercanas dicen mucho sobre quiénes somos”, afirmó.

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

A esta situación se sumaron rumores de infidelidad, que se intensificaron luego de que se filtrara una fotografía de Marocchino con otra mujer en un club nocturno. Pancha reconoció que fue Cecilia Gutiérrez quien le mostró la imagen, pero destacó que lo más doloroso no fue la foto en sí: “Igual le puedo dar el beneficio de la duda, porque las fotos eran borrosas. Lo que más me dolió no fueron los rumores, sino cómo se manejaron las emociones y las actitudes en privado", confesó.

La actriz también reveló que el abandono ha marcado su vida: “Mi gran herida de niñez es el abandono, y le tengo terror al abandono”, agregó.

Pancha Merino y su nueva vida tras el quiebre con Andrea Marocchino

En medio de la entrevista, Pancha Merino señaló que hoy su prioridad es sanar y avanzar. “Ante grandes pérdidas, primero me permito sentir: llorar, victimizarme, experimentar rabia… pero luego rápidamente empiezo a accionar para salir de ese estado”, comentó. La actriz anticipó que viajará próximamente a Brasil para visitar un templo de monjes Tupyara como parte de su proceso personal.

Finalmente, Pancha enfatizó que no volverá a referirse públicamente a Andrea Marocchino, dejando el capítulo cerrado: “Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero sí sé que no volveré a hablar de él. La única forma de sanar es permitirse sentir y responsabilizarse de la propia vida”.

Temas Santiago de ChileItaliaChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Catalina Pulido encendió la polémica con Cecilia Bolocco: No quería que yo tuviera más protagonismo

Catalina Pulido encendió la polémica con Cecilia Bolocco: "No quería que yo tuviera más protagonismo"

Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
3

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
4

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios