Pancha Merino abrió su corazón y contó detalles inéditos de su separación de Andrea Marocchino

A esta situación se sumaron rumores de infidelidad, que se intensificaron luego de que se filtrara una fotografía de Marocchino con otra mujer en un club nocturno. Pancha reconoció que fue Cecilia Gutiérrez quien le mostró la imagen, pero destacó que lo más doloroso no fue la foto en sí: “Igual le puedo dar el beneficio de la duda, porque las fotos eran borrosas. Lo que más me dolió no fueron los rumores, sino cómo se manejaron las emociones y las actitudes en privado", confesó.