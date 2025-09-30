Multas por circulan sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

El Ministerio de Justicia confirmó que las sanciones para quienes circulen sin patentes en Argentina alcanzarán montos cercanos a los $800.000. La medida llega tras anunciarse la normalización en la distribución de matrículas, que había sufrido demoras en los últimos años por problemas de producción y abastecimiento. Los cálculos extraoficiales sostienen que habría más de medio millón de vehículos indocumentados en todo el país.