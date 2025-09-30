Secciones
¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

El evento ofrece una amplia gama de descuentos ideales para adelantar las compras de Navidad o planificar futuras vacaciones.

Hace 1 Hs

Falta cada vez menos para una de las jornadas más esperadas por los entusiastas de las compras: una nueva edición del Cyber Monday, evento que tradicionalmente se celebra en octubre y que ofrece una amplia gama de descuentos ideales para adelantar las compras de Navidad o planificar futuras vacaciones.

La instancia es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y, aunque el organismo aún no ha confirmado oficialmente la fecha, todo indica que la versión 2025 se extendería por tres días.

¿Cuándo se realizaría el Cyber Monday 2025?

Según la información publicada en la página oficial de la tienda Cannon Home, el Cyber Monday de este año se llevaría a cabo el 6, 7 y 8 de octubre, comenzando a las 00:00 horas del lunes. La firma destacó que durante el evento estarán disponibles “cientos de productos con descuentos irrepetibles en el evento de ofertas online más esperado del año”.

La misma proyección ha sido respaldada por otras empresas participantes. Easy, por ejemplo, menciona en su sitio que la cita será en los primeros días de octubre, mientras que Falabella apunta a la segunda semana del mes.

En 2024, el Cyber Monday cerró con ventas por más de U$S447 millones, lo que representó 4,4 millones de transacciones en los 750 sitios participantes.

