¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

¿Cuándo se realizaría el Cyber Monday 2025?

Según la información publicada en la página oficial de la tienda Cannon Home, el Cyber Monday de este año se llevaría a cabo el 6, 7 y 8 de octubre, comenzando a las 00:00 horas del lunes. La firma destacó que durante el evento estarán disponibles “cientos de productos con descuentos irrepetibles en el evento de ofertas online más esperado del año”.